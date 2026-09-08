US Open, Darderi sconfitto da Zverev: nessun azzurro ai quarti

L'italiano è stato battuto dal n. 1 del seeding Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. La sua eliminazione segna la fine dell'avventura italiana nel torneo singolare maschile. Nella notte tra oggi e domani, nel doppio maschile, scenderanno in campo Bolelli e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È finito anche lo Us Open di Luciano Darderi. L'azzurro è stato battuto dal n. 1 del seeding Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. L'eliminazione di Darderi segna la fine dell'avventura italiana nel torneo maschile: in questa edizione non ci saranno azzurri ai quarti di finale. Nella notte tra oggi e domani, nel doppio maschile, scenderanno in campo Bolelli e Vavassori che affronteranno la coppia Krajieck/Mektic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La cronaca del match Darderi-Zverev
Il tedesco Zverev ha dominato per tutto l'incontro, tranne calare nel terzo set, dove ha vinto al tie break. Il primo set se l'è aggiudicato in 35 minuti. Nel secondo set Darderi ha faticato ancora, soprattutto con la prima di servizio e il tedesco ne ha approfittato portandosi sul 2-0. Il terzo set è stato invece il più equilibrato, con Darderi che ha trovato maggiore continuità. Zverev, però, è riuscito a resistere e ad aggiudicarsi il match con un secco 3-0. Ora dovrà vedersela con Van De Zandschulp, il 9 settembre.
Il resto del torneo
Domani nel torneo maschile scendono in campo anche Kachanov contro Blockx, e Shelton contro Alcaraz. Lo spagnolo, rientrato nel cicrcuito dopo mesi di stop dovuti a un infortunio, è già tra i favoriti di questo Slam e punta alla vittoria del torneo appena dopo il rientro.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. A cura di Federica Villa