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US Open, Darderi sconfitto da Zverev: nessun azzurro ai quarti

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L'italiano è stato battuto dal n. 1 del seeding Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. La sua eliminazione segna la fine dell'avventura italiana nel torneo singolare maschile. Nella notte tra oggi e domani, nel doppio maschile, scenderanno in campo Bolelli e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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È finito anche lo Us Open di Luciano Darderi. L'azzurro è stato battuto dal n. 1 del seeding Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. L'eliminazione di Darderi segna la fine dell'avventura italiana nel torneo maschile: in questa edizione non ci saranno azzurri ai quarti di finale. Nella notte tra oggi e domani, nel doppio maschile, scenderanno in campo Bolelli e Vavassori che affronteranno la coppia Krajieck/Mektic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La cronaca del match Darderi-Zverev

Il tedesco Zverev ha dominato per tutto l'incontro, tranne calare nel terzo set, dove ha vinto al tie break. Il primo set se l'è aggiudicato in 35 minuti. Nel secondo set Darderi ha faticato ancora, soprattutto con la prima di servizio e il tedesco ne ha approfittato portandosi sul 2-0. Il terzo set è stato invece il più equilibrato, con Darderi che ha trovato maggiore continuità. Zverev, però, è riuscito a resistere e ad aggiudicarsi il match con un secco 3-0. Ora dovrà vedersela con Van De Zandschulp, il 9 settembre. 

Il resto del torneo

Domani nel torneo maschile scendono in campo anche Kachanov contro Blockx, e Shelton contro Alcaraz. Lo spagnolo, rientrato nel cicrcuito dopo mesi di stop dovuti a un infortunio, è già tra i favoriti di questo Slam e punta alla vittoria del torneo appena dopo il rientro.

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