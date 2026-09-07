Calcio, torna Vanoli alla Fiorentina: esonerato Grosso

"ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile", si legge in una nota del club, a 0 punti in campionato. Da definire ci sono gli ultimi dettagli, ma sembra tutto fatto per il ritorno ai viola di Paolo Vanoli
Il deludente esordio di campionato, che ha inchiodato la Fiorentina a zero punti, ha portato all'esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna (ndr ieri domenica 6 settembre), dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile", si legge in una nota del club. Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. A pesare sulla decisione della Fiorentina le tre sconfitte e la conseguente contestazione dei tifosi. Reduce dall'esperienza alla guida del Sassuolo Grosso è arrivato a Firenze a inizio giugno, scelto dal ds Fabio Paratici, per iniziare un progetto di rilancio della squadra che la scorsa stagione si era salvata solo a due giornate dal termine. Nessuno immaginava questo inizio negativo anche al netto della campagna acquisti da 130 milioni che ha rivoluzionato la rosa.
Per il dopo-Grosso la Fiorentina richiama Vanoli
Da definire ci sono gli ultimi dettagli, ma sembra tutto fatto per il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli. Dopo il divorzio da Fabio Grosso annunciato ieri sera poco prima di mezzanotte con un breve comunicato, la società viola ha scelto di richiamare l'allenatore (cui non era stato rinnovato il contratto a giugno) che nello scorso campionato, subentrando a novembre a Stefano Pioli, è riuscito a conquistare una difficile salvezza.