Calcio, torna Vanoli alla Fiorentina: esonerato Grosso

Il deludente esordio di campionato, che ha inchiodato la Fiorentina a zero punti, ha portato all'esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna (ndr ieri domenica 6 settembre), dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile", si legge in una nota del club. Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. A pesare sulla decisione della Fiorentina le tre sconfitte e la conseguente contestazione dei tifosi. Reduce dall'esperienza alla guida del Sassuolo Grosso è arrivato a Firenze a inizio giugno, scelto dal ds Fabio Paratici, per iniziare un progetto di rilancio della squadra che la scorsa stagione si era salvata solo a due giornate dal termine. Nessuno immaginava questo inizio negativo anche al netto della campagna acquisti da 130 milioni che ha rivoluzionato la rosa.