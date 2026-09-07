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Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: sostituisce l'esonerato Grosso

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Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico varesino, che già nella passata stagione aveva guidato i viola alla salvezza subentrando a Pioli, torna sulla panchina toscana al posto di Fabio Grosso, esonerato dopo tre sconfitte e zero punti nelle prime giornate. Per lui un contratto biennale

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Paolo Vanoli riparte dalla Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico di Varese, chiamato a sostituire Fabio Grosso, sollevato dall'incarico dopo appena tre giornate e con la squadra ancora ferma a quota zero. È il primo cambio in panchina di questa serie A, e arriva già dopo un avvio da dimenticare in casa toscana.

Le ragioni dell'esonero

A pesare sulla posizione di Grosso sono state le tre sconfitte consecutive che hanno aperto la stagione: lo 0-4 con la Roma, lo 0-3 con il Frosinone e l'1-2 con il Torino. Un ruolino che ha lasciato la Fiorentina all'ultimo posto nonostante un'estate di mercato importante. La società ha deciso di intervenire subito, senza attendere ulteriori riscontri.

Un ritorno che ha un precedente

Per Vanoli si tratta di una seconda avventura sulla panchina viola. Già nella passata stagione il tecnico era subentrato a Stefano Pioli, prendendo in mano una squadra ultima in classifica dopo le prime dieci gare, con appena quattro punti, e portandola alla salvezza a due giornate dalla fine. Un traguardo che però non gli era bastato per la conferma. Ora la nuova occasione, in un ambiente che conosce bene: da giocatore ha vestito la maglia viola dal 2000 al 2002, vincendo anche una Coppa Italia.

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Un tecnico di esperienza

Cinquantaquattro anni, Vanoli ha alle spalle un percorso lungo. Dopo gli esordi in Serie D e la trafila federale (prima assistente di Giampiero Ventura, poi ct dell'Under 19 con cui ha centrato un argento agli Europei) è entrato nello staff di Antonio Conte al Chelsea e all'Inter. In panchina ha guidato lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, poi il Venezia, portato in Serie A alla seconda stagione, e il Torino, chiuso all'undicesimo posto, prima della chiamata della Fiorentina lo scorso novembre.

"Grazie per aver accettato subito"

Nel comunicato ufficiale il club ha ringraziato il tecnico: "Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare alla guida della prima squadra". Vanoli ha già diretto l'allenamento pomeridiano al Viola Park, in vista della trasferta di venerdì a Venezia. Per lui è pronto un contratto biennale da 1,2 milioni annui.

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