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Europei volley, l’Italia batte la Svezia in rimonta 3-1: le Azzurre sono in semifinale

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©Ansa

Le ragazze guidate da Julio Velasco hanno avuto la meglio in un difficile incontro con il punteggio di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Adesso affronteranno la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. Gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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L’Italia si è qualificata per la semifinale degli Europei di pallavolo femminile. A Brno, in Repubblica Ceca, le Azzurre hanno battuto in rimonta la Svezia, imponendosi per 3-1 con il punteggio di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La partita è stata molto dura, con le svedesi trascinate dai 42 punti di Isabelle Haak. Tra le Azzurre hanno pesato invece i punti di Egonu (27), Antropova (22) e Sylla (14). Nel prossimo incontro, che si giocherà a Istanbul, le ragazze guidate da Julio Velasco affronteranno la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. Gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Egonu: “Bello giocare, soffrire e vincere"

“È stato bello giocare, soffrire e uscirne bene. Sono contenta di avere trovato il mio ritmo e di aver dato tutto per la mia squadra”, ha detto Paola Egonu commentando la vittoria delle azzurre sulla Svezia nei quarti di finale degli Europei di pallavolo. "All'inizio abbiamo un po' dovuto trovare le posizioni, poi loro hanno fatto una grande partita ma noi poi ci siamo messe a posto e siamo riuscite a chiuderla”, ha aggiunto Egonu. “Intanto siamo arrivate a Istanbul, poi vediamo".

Come sta andando la Nazionale

Per l'Italia si è trattato della settima vittoria consecutiva dall'inizio della rassegna continentale, la seconda nella fase a eliminazione diretta dopo il 3 a 0 inflitto alla Bulgaria negli ottavi. Per la Nazionale italiana è in arrivo, tra l'altro, la tredicesima semifinale nella storia ai Campionati europei. L'ultima risale all'edizione del 2023 quando le azzurre conquistarono un posto tra le migliori quattro superando la Francia per 3 a 0 nei quarti di finale. Semifinalista è anche la Serbia, che si è imposta sulla Grecia per 3 a 0. Le serbe attendono la vincente dell'altro quarto di finale tra Germania e Turchia in programma domani. Le Azzurre stanno provando ad eguagliare lo storico record dell'Unione Sovietica, ovvero essere contemporaneamente campionesse olimpiche, campionesse mondiali e campionesse europee. La pallavolo sovietica era riuscita nell'impresa tra la fine degli anni '60 e i primi anni '90. Il 7 giugno scorso, nell'ultima partita della prima week della Volleyball Nations League contro il Brasile, le azzurre di Velasco avevano perso l'imbattibilità che durava da 735 giorni (39 vittorie consecutive).

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