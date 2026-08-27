Il primo set della Fipav Cup Men Elite si è chiuso sul 64-66 dopo circa un'ora e mezza di gioco: si tratta del record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set. A vincere la partita sono stati poi gli azzurri del Ct De Giorgi che hanno chiuso sul 3-2

Il match Italia-Germania entra nella storia del volley. Il primo set della Fipav Cup Men Elite, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, si è chiuso sul 64-66 per la squadra tedesca dopo circa un'ora e mezza di gioco. Si tratta del record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set. A vincere la partita sono stati gli azzurri del Ct De Giorgi che hanno chiuso sul 3-2. Il prossimo appunatameto è fissato venerdì a Messina contro Cuba.