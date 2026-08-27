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Volley, Italia-Germania da record: il set più lungo della storia finisce 64-66

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Il primo set della Fipav Cup Men Elite si è chiuso sul 64-66 dopo circa un'ora e mezza di gioco: si tratta del record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set. A vincere la partita sono stati poi gli azzurri del Ct De Giorgi che hanno chiuso sul 3-2

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Il match Italia-Germania entra nella storia del volley. Il primo set della Fipav Cup Men Elite, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, si è chiuso sul 64-66 per la squadra tedesca dopo circa un'ora e mezza di gioco. Si tratta del record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set. A vincere la partita sono stati gli azzurri del Ct De Giorgi che hanno chiuso sul 3-2. Il prossimo appunatameto è fissato venerdì a Messina contro Cuba.

Il match da record

Durante il match sono stati battuti anche il precedente record italiano di Cuneo-Treviso del 2002, terminato 54-52, e il primato mondiale della V-League coreana, fermo sul 56-54. La sfida ha centrato anche un altro primato: quello della partita più lunga nell'era del rally point system (punto a ogni azione, set a 25 punti, tie break a 15). La partita si è infatti conclusa dopo 3 ore e 50 minuti.

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