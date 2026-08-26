Europei di volley femminile, Italia batte Francia 3-1 e va agli ottavi da prima del gironeSport
Cinque vittorie in cinque partite: le azzurre chiudono la fase a gironi degli Europei di volley femminile al primo posto della Pool D. In Svezia, contro la Francia, l'Italia ha conquistato il primo set 25-19, perso il secondo 19-25 e poi vinto gli altri due coi punteggi 25-23 e 25-19. Il cammino della nazionale guidata da Julio Velasco proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove disputerà gli ottavi di finale
Cinque vittorie in cinque partite: l’Italia batte la Francia 3-1 e chiude la fase a gironi degli Europei di volley femminile a punteggio pieno e al primo posto della Pool D. Le azzurre, allo Scandinavium di Goteborg, in Svezia, nella partita conclusiva della prima fase hanno conquistato il primo set 25-19, perso il secondo 19-25 e poi vinto gli altri due coi punteggi 25-23 e 25-19 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Nelle quattro partite precedenti, le pallavoliste italiane avevano vinto sempre 3-0. Il cammino della nazionale guidata da Julio Velasco proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. A cura di Federica Villa