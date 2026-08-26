Cinque vittorie in cinque partite: le azzurre chiudono la fase a gironi degli Europei di volley femminile al primo posto della Pool D. In Svezia, contro la Francia, l'Italia ha conquistato il primo set 25-19, perso il secondo 19-25 e poi vinto gli altri due coi punteggi 25-23 e 25-19. Il cammino della nazionale guidata da Julio Velasco proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove disputerà gli ottavi di finale

Cinque vittorie in cinque partite: l’Italia batte la Francia 3-1 e chiude la fase a gironi degli Europei di volley femminile a punteggio pieno e al primo posto della Pool D. Le azzurre, allo Scandinavium di Goteborg, in Svezia, nella partita conclusiva della prima fase hanno conquistato il primo set 25-19, perso il secondo 19-25 e poi vinto gli altri due coi punteggi 25-23 e 25-19 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Nelle quattro partite precedenti, le pallavoliste italiane avevano vinto sempre 3-0. Il cammino della nazionale guidata da Julio Velasco proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B.