Europei di volley femminile, l'Italia batte la Slovacchia e accede agli ottaviSport
La Nazionale guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la squadra azzurra
Nuova vittoria per le azzurre agli Europei di pallavolo. L'Italia guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la Nazionale, che ha confermando il percorso netto tenuto finora e la vetta del girone D dell’Europeo femminile.
Domani la sfida contro la Francia
Le azzurre del ct Julio Velasco si preparano all’ultimo appuntamento della fase a gironi, in programma domani, mercoledì 26 agosto, alle 16 contro la Francia. Una sfida che metterà in palio il primo posto del gruppo. L'Italia chiude la pratica in un'ora e un quarto, confermandosi squadra solida con diverse conferme positive dopo le prime uscite.
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