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Europei di volley femminile, l'Italia batte la Slovacchia e accede agli ottavi

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La Nazionale guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la squadra azzurra

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Nuova vittoria per le azzurre agli Europei di pallavolo. L'Italia guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la Nazionale, che ha confermando il percorso netto tenuto finora e la vetta del girone D dell’Europeo femminile. 

Domani la sfida contro la Francia

Le azzurre del ct Julio Velasco si preparano all’ultimo appuntamento della fase a gironi, in programma domani, mercoledì 26 agosto, alle 16 contro la Francia. Una sfida che metterà in palio il primo posto del gruppo. L'Italia chiude la pratica in un'ora e un quarto, confermandosi squadra solida con diverse conferme positive dopo le prime uscite. 

Italia-Svezia

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