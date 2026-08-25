La Nazionale guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la squadra azzurra

Nuova vittoria per le azzurre agli Europei di pallavolo. L'Italia guidata da Julio Velasco ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), qualificandosi agli ottavi a Goeteborg in Svezia. Si tratta del quarto trionfo consecutivo su quattro per la Nazionale, che ha confermando il percorso netto tenuto finora e la vetta del girone D dell’Europeo femminile.