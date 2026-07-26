La Nazionale guidata da Julio Velasco batte la Cina per 3-1 nella finalina e riscatta la sconfitta in semifinale contro il Brasile
La Nazionale femminile di pallavolo guidata da Julio Velasco ha conquistato la medaglia di bronzo nella Volley Nations League. Sfumata la difesa di un titolo conquistato due volte di fila nelle passate edizioni con la sconfitta al tie break nella semifinale col il Brasile, le Azzurre si sono consolate con la vittoria nella finalina contro la Cina. A Macao, l'Italia si è imposta per 3-1 col punteggio di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13, riscattando così il primo vero passo falso negli ultimi due anni.
Le parole di Velasco
"Sono felice di come oggi abbiamo reagito e vinto. Sono felice per le ragazze - ha commentato Velasco - perché era importante chiudere questa Nations League con un sorriso, dopo 24 giorni lontani da casa. Di questo sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato". Secondo il tecnico argentino, "torniamo in Italia con un bilancio molto positivo e c'è una base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ieri non abbiamo giocato benissimo, lo sanno anche loro, ma anche nella partita persa con il Brasile non abbiamo mai mollato - ha ribadito -. Oggi invece abbiamo giocato molto meglio, certamente contro una squadra non del livello del Brasile". Velasco ha anche sottolineato che "quattro giocatrici fondamentali hanno goduto di una vacanza più lunga, eppure siamo riusciti a giocare al completo le finali di Vnl, e questo in ottica europeo potrebbe risultare molto importante. Dopo anni di grande stress era giusto concedere a queste ragazze un periodo extra di pausa e il solo fatto che fossero qui con noi ad allenarsi e giocare mi lascia pensare che arriveremo all'Europeo in ottime condizioni".
Occhi sull'Europeo
Nella rassegna continentale che si disputerà a partire dal 21 agosto tra Turchia, Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaijan, l'Italia, sorteggiata nel Girone D, inizierà da Goteborg la sua caccia alla tripletta di titoli dopo le Olimpiadi 2024 e i Mondiali 2025. "È sbagliato pensare che si possa sempre vincere, a maggior ragione dopo due anni come quelli che ci siamo lasciate alle spalle, la batosta prima o poi doveva arrivare - ha detto la palleggiatrice Alessia Orro -. Credo che sia da sottolineare come siamo riuscite a venire fuori, anche stasera, dai momenti difficili e dimostrato la mentalità di questo gruppo di ripartire più forte di prima".