Le parole di Velasco

"Sono felice di come oggi abbiamo reagito e vinto. Sono felice per le ragazze - ha commentato Velasco - perché era importante chiudere questa Nations League con un sorriso, dopo 24 giorni lontani da casa. Di questo sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato". Secondo il tecnico argentino, "torniamo in Italia con un bilancio molto positivo e c'è una base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ieri non abbiamo giocato benissimo, lo sanno anche loro, ma anche nella partita persa con il Brasile non abbiamo mai mollato - ha ribadito -. Oggi invece abbiamo giocato molto meglio, certamente contro una squadra non del livello del Brasile". Velasco ha anche sottolineato che "quattro giocatrici fondamentali hanno goduto di una vacanza più lunga, eppure siamo riusciti a giocare al completo le finali di Vnl, e questo in ottica europeo potrebbe risultare molto importante. Dopo anni di grande stress era giusto concedere a queste ragazze un periodo extra di pausa e il solo fatto che fossero qui con noi ad allenarsi e giocare mi lascia pensare che arriveremo all'Europeo in ottime condizioni".