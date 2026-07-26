Formula 1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

Il campione del mondo su McLaren precede Max Verstappen (Red Bull) e il leader della classifica mondiale Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton
Il campione del mondo in carica Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d’Ungheria davanti a Max Verstappen su Red Bull e al leader della classifica mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest’ultimo penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite di velocità nella pitlane. Per Norris è la 12esima vittoria in un Gp. Ritiro per un problema al cambio per l'altra McLaren di Oscar Piastri.
La gara
Weekend perfetto per Norris, che era scattato dalla pole position. Antonelli conferma la sua classe e rimedia a una qualifica non delle migliori, recuperando quattro posizioni rispetto alla settima piazza da cui era partito. Quarta penalità in stagione per Hamilton, con le Ferrari confinate ai piedi del podio. Prosegue il momento no di George Russell che, dopo essere finito nelle retrovie alla partenza, rimonta fino alla settima piazza alle spalle della Red Bull di Isack Hadjar. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). La Formula 1 tornerà in pista il weekend del 23 agosto in Olanda, dopo un mese di pausa.