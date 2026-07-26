Formula 1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

Il campione del mondo su McLaren precede Max Verstappen (Red Bull) e il leader della classifica mondiale Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Il campione del mondo in carica Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d’Ungheria davanti a Max Verstappen su Red Bull e al leader della classifica mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest’ultimo penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite di velocità nella pitlane. Per Norris è la 12esima vittoria in un Gp. Ritiro per un problema al cambio per l'altra McLaren di Oscar Piastri.