Scattato dalla pole position, Antonelli ha dovuto però cedere il comando a Charles Leclerc, che ha sfruttato una virtual safety car per passare in testa e guidare la corsa a lungo. Nel finale il pilota della Mercedes ha ripreso il controllo della gara sui saliscendi delle Ardenne, chiudendo davanti al ferrarista, secondo. Terza piazza per Verstappen, che ha gestito nel finale il consumo delle gomme con la Red Bull.

L'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, ha chiuso al quarto posto davanti alla McLaren di Oscar Piastri, ma con cinque secondi di penalità sul groppone. La sanzione è arrivata per il contatto al primo giro con George Russell: la Mercedes dell'inglese è finita subito fuori, costretta al ritiro dopo lo scontro con la Rossa.

Alle spalle di Hamilton e Piastri si è piazzato sesto Isack Hadjar con la Red Bull, davanti al campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren), autore di una rimonta dopo essere scattato dalle retrovie per una penalità sulla griglia. Ottavo Gabriel Bortoleto con l'Audi, quindi la Racing Bulls di Arvid Lindblad e la Alpine di Franco Colapinto, decimo a chiudere la top ten.

"Bellissimo tornare sul gradino più alto"

Nel dopo gara, Antonelli ha raccontato le emozioni del ritorno al successo. "È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di tappe difficili, è stata una vittoria dura perché Charles era veloce", ha spiegato il pilota della Mercedes, tornato a vincere in concomitanza con l'uscita di scena al primo giro del compagno di squadra e rivale per il titolo George Russell. Sul Mondiale, il leader della classifica ha aggiunto: "Ho sempre avuto lo slancio, oggi è andata bene, bisogna cogliere le opportunità e vedremo cosa accadrà".

Soddisfatto anche Leclerc, protagonista di una lunga fase al comando. "Ho creduto nella vittoria fino alla fine, abbiamo avuto un po' di fortuna con la virtual safety car", ha detto il monegasco della Ferrari dalla festa del podio. "Mi sentivo bene in auto. Abbiamo fatto certamente un bel passo avanti".