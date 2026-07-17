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Tour de France 2026, 13^ tappa da Dole a Belfort: il percorso

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Ansa/sito Tour de France

Lunga 205,8 chilometri, quella di oggi è una frazione impegnativa che si snoda su un dislivello di 2.400 metri. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar

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Il Tour de France 2026 prosegue oggi, venerdì 17 luglio, con la tappa numero 13: lunga 205,8 chilometri, è una frazione perlopiù collinare che si snoda tra Dole e Belfort. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar.

Il percorso della 13esima tappa

Tappa con più di 2.400 metri di dislivello. Si attraversano Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont prima dell'arrivo di Belfort.

Due le salite classificate di questa tredicesima tappa. Il Col des Croix (3a cat.), 5,2km al 4,8% di pendenza al km 157,4, seguito soprattutto dal Ballon d'Alsace (1a cat.), 8,8km al 6,9% di pendenza al km 175,9. Lo sprint intermedio a Mélisey, al km 137,8.

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