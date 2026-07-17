Tour de France 2026, 13^ tappa da Dole a Belfort: il percorso

Lunga 205,8 chilometri, quella di oggi è una frazione impegnativa che si snoda su un dislivello di 2.400 metri. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar

Il Tour de France 2026 prosegue oggi, venerdì 17 luglio, con la tappa numero 13: lunga 205,8 chilometri, è una frazione perlopiù collinare che si snoda tra Dole e Belfort. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar.