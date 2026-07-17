Tour de France 2026, 13^ tappa da Dole a Belfort: il percorso

Lunga 205,8 chilometri, quella di oggi è una frazione impegnativa che si snoda su un dislivello di 2.400 metri. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar
Il Tour de France 2026 prosegue oggi, venerdì 17 luglio, con la tappa numero 13: lunga 205,8 chilometri, è una frazione perlopiù collinare che si snoda tra Dole e Belfort. Ieri a vincere la 12esima tappa è stato Tim Merlier, con la maglia gialla ancora sulle spalle di Tadej Pogacar.
Il percorso della 13esima tappa
Tappa con più di 2.400 metri di dislivello. Si attraversano Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont prima dell'arrivo di Belfort.
Due le salite classificate di questa tredicesima tappa. Il Col des Croix (3a cat.), 5,2km al 4,8% di pendenza al km 157,4, seguito soprattutto dal Ballon d'Alsace (1a cat.), 8,8km al 6,9% di pendenza al km 175,9. Lo sprint intermedio a Mélisey, al km 137,8.
Vedi anche
Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla
©Getty
Tour de France, l'albo d'oro delle maglie gialle dal 1903 a oggi
Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi