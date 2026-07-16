È la seconda maglia da calcio più costosa mai aggiudicata, ed è stata conquistata da un acquirente misterioso dopo 10 rilanci tra 5 offerenti
La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all'asta a New York per 4,9 milioni di dollari. Lo ha reso noto Sotheby's al termine della vendita, conclusa dopo dieci rilanci tra cinque offerenti. L'identità dell'acquirente non è stata resa pubblica. Con questa aggiudicazione, la casacca del fuoriclasse brasiliano diventa la seconda maglia da calcio più costosa mai venduta all'asta.
La storica finale del 1958
La maglia risale alla finale dei Mondiali disputata a Stoccolma, quando un Pelé appena diciassettenne guidò il Brasile alla conquista del primo titolo iridato della sua storia. In quella sfida contro la Svezia, vinta 5-2, il futuro "O Rei" realizzò una doppietta. Anche nella semifinale contro la Francia aveva firmato due reti, contribuendo in modo decisivo al cammino della Seleção verso il trionfo.
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Dalla famiglia di Dida all'asta
Dopo la finale, Pelé donò la maglia al compagno di squadra e amico Dida. Il cimelio è rimasto per decenni nella famiglia dell'ex calciatore, prima di essere esposto in un museo e successivamente battuto all'asta una prima volta nel 2004, in quel caso per una cifra che non è mai stata resa nota. L'asta di New York si è chiusa dopo dieci rilanci tra cinque partecipanti, fino al prezzo finale di 4,9 milioni di dollari.
La seconda maglia più costosa di sempre
Con i suoi 4,9 milioni di dollari, la maglia della finale del Mondiale 1958 entra nella storia del collezionismo sportivo come la seconda più costosa mai venduta.
Davanti resta la maglia indossata da Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra, aggiudicata nel 2022 per 9,3 milioni di dollari. In quella partita l'Argentina si impose 2-1 grazie ai due gol passati alla storia come la "Mano de Dios" e il "Gol del Secolo".
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Edson Arantes do Nascimento era nato il 23 ottobre del 1940. Grazie agli innumerevoli gol, alle sue giocate magiche e ai trionfi nella sua lunga carriera tra Santos e Nazionale brasiliana, è diventato il mito più longevo e 'globale' del calcio. Con Maradona, da sempre, si contende tra i tifosi lo scettro di calciatore più forte della storia. Si è spento il 29 dicembre 2022, all'età di 82 anni