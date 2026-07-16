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Edson Arantes do Nascimento era nato il 23 ottobre del 1940. Grazie agli innumerevoli gol, alle sue giocate magiche e ai trionfi nella sua lunga carriera tra Santos e Nazionale brasiliana, è diventato il mito più longevo e 'globale' del calcio. Con Maradona, da sempre, si contende tra i tifosi lo scettro di calciatore più forte della storia. Si è spento il 29 dicembre 2022, all'età di 82 anni