All'asta 16mila mitra Beretta della Marina: chi può comprarli

L'Agenzia Industrie Difesa ha messo all'asta 16.165 moschetti automatici Beretta calibro 9 millimetri, dismessi dalla Marina Militare e oggi custoditi negli arsenali di La Spezia, Taranto e Augusta. Il bando è stato pubblicato il 25 giugno: le offerte vanno presentate entro le 10 del 27 luglio 2026 e possono partecipare solo gli operatori con licenza prefettizia per la fabbricazione o la vendita di armi da guerra ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono 16.165 le pistole mitragliatrici calibro 9 millimetri che lo Stato mette in vendita. Si tratta di moschetti automatici Beretta fuori servizio, privi di caricatore, dismessi dalla Marina Militare e finiti nel bando di asta pubblica avviato dall'Agenzia Industrie Difesa e pubblicato il 25 giugno. Le armi sono distribuite in tre depositi: 8.404 a La Spezia, 7.512 a Taranto e 249 ad Augusta.

Come funziona l'asta La procedura si svolge con il metodo delle offerte libere. Il termine per presentare le proposte è fissato alle 10 del 27 luglio 2026 e l'invio deve avvenire unicamente attraverso la piattaforma Asp di Acquisti in Rete Pa: sullo stesso canale va caricata anche tutta la documentazione richiesta dal bando. Leggi anche Ministero degli Esteri, concorso per 95 funzionari: bando e requisiti

Chi può acquistarle La partecipazione è riservata a chi possiede la licenza prefettizia prevista dall'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quella che autorizza la fabbricazione o la vendita di armi da guerra. Gli operatori stranieri devono presentare un titolo equivalente rilasciato secondo le norme del proprio Paese. Chi è interessato può chiedere un appuntamento per un sopralluogo nei tre arsenali dove le armi sono conservate, prima di formulare l'offerta.

Che cos'è il Mab Mab è l'acronimo di "Moschetto Automatico Beretta", la serie di mitra progettata da Tullio Marengoni e prodotta dalla casa armiera di Gardone Val Trompia a partire dal 1938. Nato per i reparti d'élite del Regio Esercito, dai paracadutisti ai Carabinieri della "Pastrengo", diventò l'arma corta automatica più diffusa nella Seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 finì nelle mani sia della Repubblica sociale italiana e delle truppe tedesche (che lo classificarono come MP 738) sia delle formazioni partigiane. Leggi anche Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a luglio 2026