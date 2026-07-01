Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a luglio 2026

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di ausiliari del Servizio di sorveglianza (Guardiaparco). La selezione è destinata ai diplomati e prevede assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di 90 giorni, a partire da oggi e per l’intero periodo estivo. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato a oggi, 1° luglio.

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