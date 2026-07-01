Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a luglio 2026

Introduzione
A luglio si concentrano numerose scadenze legate a concorsi in diversi settori. Le opportunità spaziano dal comparto sanitario alla Pubblica Amministrazione, includendo anche università, istituzioni culturali e naturalistiche, come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e anche l’Agenzia Spaziale Italiana. Di seguito una lista delle principali selezioni pubbliche in chiusura nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – 1° luglio
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di ausiliari del Servizio di sorveglianza (Guardiaparco). La selezione è destinata ai diplomati e prevede assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di 90 giorni, a partire da oggi e per l’intero periodo estivo. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato a oggi, 1° luglio.
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Provincia di Reggio Emilia – 6 luglio
La Provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, ha aperto una procedura concorsuale per il reclutamento di un funzionario bibliotecario. Possono partecipare i candidati in possesso di una laurea. Il bando è finalizzato all’assunzione di un Funzionario esperto in servizi bibliotecari, appartenente all’Area dei Funzionari. Le domande dovranno essere inviate entro il 6 luglio 2026.
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Formez PA – 6 luglio
Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni, ha avviato nuove selezioni per il conferimento di incarichi a 57 professionisti. Le attività si svolgeranno in Sicilia nell’ambito del progetto “Azioni Sociali Innovative per le Aree Siciliane Interne – ASIx2”, con retribuzioni che possono arrivare fino a 56mila euro. Le candidature potranno essere presentate entro il 6 luglio 2026. La partecipazione è riservata a candidati con esperienza, diplomati o laureati, anche con laurea triennale.
Università di Genova – 7 luglio
L’Università di Genova, in Liguria, ha bandito un concorso per funzionari. La procedura è riservata ai laureati e punta alla copertura di posti a tempo indeterminato nell’Area dei Funzionari – Settore professionale amministrativo-gestionale, con attività di supporto e gestione dei servizi di tutorato previsti dal Progetto Matricole di Ateneo. Le candidature potranno essere inoltrate fino al 7 luglio 2026.
AUSL Bologna – 13 luglio
L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna, in Emilia-Romagna, ha pubblicato nuovi bandi di concorso per collaboratori amministrativi. Le procedure selettive sono aperte ai laureati e prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato. Il termine per l’invio delle domande è fissato al 13 luglio 2026.
ASST Pavia – 16 luglio
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, in Lombardia, ha indetto nuovi concorsi per infermieri da dislocare nel territorio. I bandi mettono a disposizione complessivamente 16 posti, con assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso diverse Aziende sanitarie. Le candidature dovranno essere presentate entro il 16 luglio 2026.
Agenzia Spaziale Italiana – 17 luglio
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) offre nuove opportunità occupazionali attraverso concorsi destinati a collaboratori amministrativi, tecnici e tecnologi. Le selezioni riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle sedi di Roma e Matera, in Basilicata. Possono candidarsi diplomati e laureati; una parte dei posti è riservata agli appartenenti alle categorie protette. Le domande dovranno essere trasmesse entro il 17 luglio 2026.
ASL Bari – 19 luglio
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari, in Puglia, ha pubblicato un concorso per assistenti tecnici. Il bando prevede l’assunzione di cinque unità a tempo indeterminato nel profilo di Assistente Tecnico – Geometra. La partecipazione è riservata esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette. Le domande dovranno essere inviate entro il 19 luglio 2026.
Policlinico Napoli – 19 luglio
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Policlinico di Napoli), in Campania, ha pubblicato un nuovo concorso finalizzato al reclutamento di 10 infermieri. La procedura selettiva prevede assunzioni a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, presso l’Azienda ospedaliera. Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 19 luglio 2026.
Provincia di Treviso – 20 luglio
La Provincia di Treviso, in Veneto, ha aperto un nuovo concorso rivolto ai diplomati. Il bando prevede la costituzione di un elenco di idonei con il profilo di istruttore amministrativo, dal quale sarà possibile attingere per future assunzioni, sia a tempo determinato sia indeterminato, presso la Provincia e gli enti locali aderenti all’apposito accordo. Le risorse saranno inserite nell’Area degli Istruttori. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2026.
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