Per iscriversi bisogna anche essere in possesso di specifici titoli di studio, differenziati a seconda della posizione da ricoprire.

Per la famiglia delle attività di amministrazione, contabili e consolari (ACC) e quella delle attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT): laurea o diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Laurea a ciclo unico o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Per la famiglia degli architetti/ingegneri (ARCH/ING):

laurea magistrale LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-18 Informatica; LM-20 Ingegneria aereospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-66 Sicurezza informatica; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

È richiesta, in aggiunta, l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere e l’iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Sez. A) o all’Albo degli ingegneri (Sez. A).