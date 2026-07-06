Centenario Napoli, presentata la nuova maglia della stagione 2026/27

I vertici della società partenopea hanno presentato alla stampa la maglia per i match casalinghi della stagione 2026/27, svelata sui social poche ore prima della conferenza. La maglia che celebra i cento anni del club è una creazione che guarda al futuro, ricca di richiami al passato. Il primo a indossarla è Diego Maradona ricreato con l'AI ascolta articolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A una settimana dalla presentazione ufficiale del nuovo allenatore, è tempo per la SSC Napoli di svelare la maglia della nuova stagione, una divisa speciale che accompagnerà gli azzurri in un anno memorabile, quello del centenario della fondazione della squadra del 1926.

La maglia, è stata protagonista della conferenza stampa di lunedì 6 luglio che si è svolta a bordo della World Europa, nave ammiraglia di MSC Crociere, ormeggiata nel Porto di Napoli.

La presentazione è di Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, alla presenza dei principali sponsor della società, tra cui c'è, naturalmente, EA7 Emporio Armani, al settimo anno di collaborazione per le divise della squadra.

La maglia del centenario sarà il simbolo di una festa che durerà un anno intero, anticipa il presidente, il cui intervento precede quello del sindaco Manfredi, del presidente della Regione Campania Fico, dei responsabili delle società sponsor e anche di Don Mimmo Battaglia, vescovo di Napoli, che ha benedetto la divisa sportiva con una preghiera scritta per l'occasione.

La maglia disponibile dal 6 luglio Aurelio De Laurentiis è orgoglioso di presentare alla stampa, al pubblico e ai tifosi la maglia che è simbolo di una stagione da ricordare, che arriva al termine di annate già entrate nella storia del Napoli calcio.

La maglia, caratterizzata da un design vintage che richiama gli anni Ottanta e da una tonalità di azzurro già denominata blu del centenario, è una divisa che racconta l'identità e la storia del club, chiamata a traghettare la squadra verso un futuro dove tra gli obiettivi dichiarati c'è la costruzione del nuovo stadio della città, argomento già ampiamente dibattuto e che occupa buona parte della conferenza e del botta e risposta tra i presenti.

De Laurentiis accenna alla rosa dei calciatori e alla prossima stagione ma l'attenzione oggi è per il progetto creativo del team guidato da sua figlia Valentina, style designer del Napoli, che prende la parola per descrivere la nuova maglia nel dettaglio.

La maglia del centenario presentata oggi è quella dei match casalinghi, Home. Presto saranno svelate la Away e la Third ma i tifosi e i collezionisti già sono pronti per l'acquisto dell'ultima arrivata, disponibile dalle 19:26 di oggi - orario simbolico - presso gli store ufficiali SCC Napoli, anche online, e da domani, 7 luglio, nei punti vendita autorizzati.



De Laurentiis, una festa lunga un anno Aurelio De Laurentiis ripercorre le tappe essenziali della storia del Napoli calcio dal 1°agosto 1926, data simbolica della fondazione della squadra, per raccontare un percorso di cento anni di passione calcistica che saranno il filo rosso della prossima stagione.

La maglia è il primo regalo ai tifosi che nei prossimi mesi sono chiamati a prendere parte a una festa che vivrà di molti momenti, incluse celebrazioni collettive in città e altre per il popolo azzurro sparso nel mondo.

Tra ottobre e novembre arriverà un film scritto con Maurizio Di Giovanni. Treccani, invece, ha in preparazione un volume speciale, che sarà ben più di un almanacco, uan sorta di studio antropologico della squadra e del tifo che la interessa.

Il motto delle iniziative è "Pe cient anne", espressione che a Napoli si usa da sempre come augurio e che qui unisce il passato e il presente. Per molti anni ancora.

La maglia, tra simboli tradizionali e innovazione

Valentina De Laurentiis si emoziona mentre conclude la descrizione dei dettagli della maglia del centenario della SCC Napoli, un progetto che ha un significato importante per la storia del team.

La maglia riscopre il simbolo del Corsiero del Sole, il primo adottato dalla società, un destriero rampante presto trasformato, causa sconfitte, nel celebre "ciuccio".

Nel crest posizionato lato cuore, gli elementi chiave dell'anniversario, quattro in tutto.

Nel numero 100 i due zeri sono rappresentati dal simbolo dell'infinito, per guardare al futuro, e il logo attuale. Tutto racchiuso da una cornice dorata a motivi barocchi. Sul retro del collo, la scritta "Partenopei", tributo all'orgoglio della città.

La trama del tessuto restituisce con materiale tecnico l'illusione della lanetta delle maglie degli anni Ottanta. La tonalità ha un sapore antico e classico, si chiama "Centenary Blue". Il patch "Authentic" rimanda a contenuti esclusivi attraverso la tecnologia NFC.

"Non si trattava di creare una nuova divisa da gioco ma una prima divisa per poter rivivere ogni domenica le emozioni dell'anniversario, raccontando cento anni di storia attraverso la maglia di un club che nel tempo è diventato molto più di una squadra di calcio", così Valentina De Laurentiis.

Presto saranno svelate anche le altre maglie della stagione e la style designer assicura che le sorprese non sono finite. Ci sarà la tradizionale maglia della stagione di Halloween e una collaborazione ancora da confermare.

Leo Dell'Orco di EA7, a Napoli visione sport "aperta e democratica" A Napoli non c'è Leo Dell'Orco, direttore creativo della linea Uomo di Emporio Armani, poiché impegnato con la casa di moda alla Haute Couture Week di Parigi.

Nel messaggio inviato per la presentazione della maglia sottolinea l'unicità della collaborazione con Napoli e la sua squadra, realtà capace di generare un sentimento di appartenenza speciale. Scrive lo stilista: "La maglia che celebra il centenario è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente".

Il ritrovarsi nella storia del club è un passaggio anche dell'intervento di Roberto Fico che, da grande tifoso del Napoli, fa gli auguri alla squadra da cui, dice con entusiasmo, si sente "molto rappresentato".

"Il calcio è tanto ed è tutto per Napoli", dice Gaetano Manfredi, sindaco della città che si dice grato di essere stato primo cittadino negli anni in cui il club ha portato a casa due scudetti.

Salgono sul palco Nicola Arnone, rappresentante di sponsor storici della squadra dell'era De Laurentiis, poi Leonardo Massa di MSC Crociere, che augura "vento in poppa per altri cento anni" al club.

Ringraziamenti anche per Francesca Curci di Dongfeng Motor, colosso automobilistico cinese con cui il Napoli ha stretto un accordo a inzio anno. Per il calendario cinese il 2026 è l'Anno del Cavallo, il cavallo è sulla maglia del Napoli, fa notare De Laurentiis. Per lui tutto torna.

Il cardinale Battaglia benedice la maglia Tra tradizione e rito la presentazione si è aperta con un intervento speciale del vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia.

Prima che la conferenza inizi, il cardinale benedice le maglie che campeggiano sul palco recitando una preghiera per l'occasione.

Lo sport è un dono, ricorda Battaglia, che sottolinea il valore del calcio come strumento in grado di dare voce, gioia e speranza a chi non ne ha.

"Napoli ha sempre continuato a credere", recita Battaglia, in cento anni che hanno visto alternarsi sconfitte e giorni di gloria.

Quando lo sport è vissuto in modo sano, è una scuola di umanità, ricorda. "Il Napoli è stato il simbolo di una speranza possibile", dice il cardinale che si appella al calcio come strumento in grado di costruire ponti al posto di muri, veicolo di umanità e visione dell'altro non come avversario, insegnamento a fare squadra, non solo sul campo ma nei quartieri, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro.

Poi la benedizione ai tifosi, al presidente e ai lavoratori silenziosi del club che rendono possibili gli incontri di una intera stagione.

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