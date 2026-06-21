Ieri sera, successo netto per l'Olanda, che nel gruppo F ha superato la Svezia con il punteggio di 5-1. Gli Orange hanno indirizzato il match già nel primo tempo grazie alla doppietta di Brobbey, a segno al 5' e al 17', e alla rete di Summerville al 44'.

Nella ripresa è arrivata anche la doppietta di Gakpo, che ha trovato il gol al 2' e al 9'. Per la Svezia il gol della bandiera è stato realizzato da Elanga al 14' della ripresa.

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