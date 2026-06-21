Introduzione
Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026. Ieri sera e nella notte sono arrivati risultati importanti per la classifica dei gruppi E e F. L'Olanda ha travolto la Svezia con un netto 5-1, mentre la Germania ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva rimontando la Costa d'Avorio. Primo storico punto invece per il Curaçao, che ha fermato sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi, alle 18 italiane, si gioca Spagna-Arabia Saudita.
Quello che devi sapere
Olanda travolgente: 5-1 alla Svezia
Ieri sera, successo netto per l'Olanda, che nel gruppo F ha superato la Svezia con il punteggio di 5-1. Gli Orange hanno indirizzato il match già nel primo tempo grazie alla doppietta di Brobbey, a segno al 5' e al 17', e alla rete di Summerville al 44'.
Nella ripresa è arrivata anche la doppietta di Gakpo, che ha trovato il gol al 2' e al 9'. Per la Svezia il gol della bandiera è stato realizzato da Elanga al 14' della ripresa.
Germania in rimonta contro la Costa d'Avorio
Vittoria anche per la Germania, che ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio in una gara valida per il gruppo E. A passare in vantaggio sono stati gli africani con Kessie al 30' del primo tempo.
Nella ripresa la reazione tedesca ha portato alla rimonta firmata da Undav, autore di una doppietta con le reti segnate al 23' e al 49'. Grazie a questo successo la Germania sale a punteggio pieno dopo due partite e guida il girone E.
Impresa Curaçao: arriva il primo storico punto
Storico risultato per il Curaçao, che ha conquistato il primo punto della propria storia ai Mondiali fermando sullo 0-0 l'Ecuador nella seconda giornata del gruppo E. La nazionale allenata da Advocaat ha resistito agli attacchi degli avversari mantenendo la porta inviolata. Decisive le parate di Room, protagonista di una prestazione che ha consentito al Curaçao di ottenere un risultato destinato a entrare nella storia del calcio del Paese.
In corso Tunisia-Giappone
È ancora in corso la sfida del gruppo F tra Tunisia e Giappone. Al momento, la nazionale asiatica conduce per 2-0.
Spagna-Arabia Saudita apre il programma di oggi
La giornata di oggi si apre alle 18 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta con la sfida tra Spagna e Arabia Saudita, valida per il gruppo H. La Spagna è chiamata a riscattare il pareggio ottenuto all'esordio contro Capo Verde e cercano punti importanti per rilanciarsi nel girone.
Belgio-Iran, sfida nel gruppo G
Alle 21 sarà la volta di Belgio-Iran al SoFi Stadium di Inglewood. La nazionale guidata da Rudi Garcia affronta una gara che potrebbe già rivelarsi decisiva per il cammino nel torneo. Le due squadre scenderanno in campo per la seconda giornata del gruppo G.
Uruguay contro la sorpresa Capo Verde
A mezzanotte, all'Hard Rock Stadium di Miami, l'Uruguay affronterà Capo Verde in una partita del gruppo H. La formazione allenata da Marcelo Bielsa arriva all'appuntamento dopo essere stata fermata all'esordio dall'Arabia Saudita
Chiude Nuova Zelanda-Egitto
L'ultimo incontro in programma è quello tra Nuova Zelanda ed Egitto, in campo alle 3 del mattino al BC Place di Vancouver.