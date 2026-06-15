Nel video diffuso sui social, e diventato presto virale, si sente la modella parlare di granola e succo d'arancia. La coppia si è goduta qualche giorno insieme prima dei rispettivi impegni lavorativi

In attesa del torneo di Wimbledon, al via il 29 giugno, Jannik Sinner ha deciso di rimanere a Montecarlo. Dove è stato avvistato in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, mentre fanno la spesa insieme in un supermercato del Principato. Il filmato è diventato presto virale sul web.

Nel filmato, Laila parla di granola e succo d'arancia

Dopo gli esami sul suo stato di salute al San Raffaele di Milano, Sinner è tornato a casa. Il numero 1 e la compagna Laila sono stati ripresi mentre si aggiravano tra le corsie di un supermercato a Montecarlo. Il filmato, che registra la modella parlare di granola e succo d'arancia, è diventato presto virale. La coppia si è goduta qualche giorno di normale vita quotidiana prima dei rispettivi impegni di lavoro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Laila dovrebbe sfilare al concerto di Achille Lauro per un evento che unisce musica e moda, in programma oggi 15 giugno a San Siro.