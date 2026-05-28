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Roma, El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati

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Instagram @ludovicapagani

Mercoledì 27 maggio, il giocatore della Roma e la celebre influencer sono convolati a nozze con rito civile nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a due passi dal Colosseo. I due stanno insieme dal 2020

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Dopo circa sei anni di relazione, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani si sono sposati con rito civile mercoledì 27 maggio a Roma.

Dopo la cerimonia, si attende nei prossimi mesi il grande matrimonio

I due hanno coronato il proprio amore con una cerimonia intima nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Caracalla, alla presenza di pochi amici e familiari, ma il grande matrimonio è in programma nei prossimi mesi. La relazione tra El Shaarawy e Pagani è iniziata nel 2020 con poche apparizioni pubbliche e massima discrezione. Nel 2023, il legame è diventato pubblico dopo il post dell'influencer con la foto di un gol importante del compagno e la didascalia "il migliore". La coppia è divenuta presto una delle più amate e seguite del panorama sportivo italiano. La proposta è arrivata lo scorso ottobre, su una terrazza romana al tramonto decorata con candele e fiori. 

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