MotoGp, Di Giannantonio vince Gp Catalogna. HIGHLIGHTS

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MotoGp, Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gli highlights della gara

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©IPA/Fotogramma

L'italiano sulla Ducati VR46 ha vinto il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmelò. Ha preceduto la Honda di Joan Mir e la Ducati Team Gresini di Fermin Aldeguer. Quarta la Ducati di Pecco Bagnaia. La gara è stata interrotta per due volte a causa degli incidenti che hanno riguardato Alex Marquez e Johan Zarco

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Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha vinto il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmelò. L'italiano, alla sua seconda vittoria in carriera, ha preceduto gli spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer sulla Ducati Team Gresini. Quarta la Ducati di Pecco Bagnaia, che sale di una posizione dopo la penalizzazione che ha riguardato l'Aprilia Trackhouse Racing di Ai Ogura. La gara di Montmelò è stata interrotta per due volte a causa degli incidenti che hanno riguardato Alex Marquez e Johan Zarco, all'ospedale per accertamenti.

La gara

È stata una gara tra bandiere rosse, cadute e sorpassi, ed è stata a lungo sospesa prima a causa dell’incidente che ha riguardato Alex Marquez, che ha preso in pieno la Ktm di Pedro Acosta, e poi per il contatto tra Bagnaia e Zarco, con il francese che ha avuto la peggio. Entrambe le scuderie hanno comunicato che sia Marquez che Zarco sono in buone condizioni. Vittoria meritata per Di Giannantonio, protagonista di due sorpassi netti e una ripresa che lo ha visto grande protagonista. Secondo gradino del podio per la Honda di Joan Mir mentre la Ducati Team Gresini di Fermin Aldeguer è riuscita a conquistare la terza posizione soltanto negli ultimi giri a causa della caduta della Ktm di Pedro Acosta, a lungo in testa alla gara. Quarto invece Pecco Bagnaia su Ducati, agevolato anche dalla penalità di tre secondi che ha riguardato l'Aprilia Trackhouse Racing di Ai Ogura, mentre quinto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, sull'Aprilia ufficiale. A seguire Fabio Quartararo, poi Marini, Ogura e Binder. Caduto invece Martin, leader del Mondiale, che non è riuscito a completare la gara a causa di un contatto con Raul Fernandez.

La classifica mondiale

Bezzecchi, grazie alla quinta posizione di oggi, consolida il suo primato mondiale con 140 punti: staccato così Martin, fermo a 127. Terzo Di Giannantonio a 116 punti e quarto Acosta con 92 punti. 

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