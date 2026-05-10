MotoGp Francia, Martin vince davanti a Bezzecchi e Ogura

Dominio Aprilia a Le Mans, la quinta tappa del motomondialei. Fuori Francesco Bagnaia, caduto al 16/o giro quando era secondo. Terza posizione conquistata da Ogura
Doppietta per Jorge Martin nel Gp di Francia di MotoGp. Martinetor vince la gara lunga sul circuito di Le Mans dopo essersi aggiudicato ieri la gara Sprint e lo fa davanti al Marco Bezzecchi e Ai Ogura per una tripletta storica dell'Aprilia. Martin vince beffando il compagno di squadra, rimontando nel finale su Bezzecchi, leader fino a 3 giri dalla fine. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Acosta, Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini a chiudere la top ten. Rimpianti per Pecco Bagnaia, caduto mentre era 2° al sedicesimo giro quando, in curva, ha perso il controllo della moto scivolando nella terra e finendo nella ghiaia.