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MotoGp Francia, Martin vince davanti a Bezzecchi e Ogura

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Dominio Aprilia a Le Mans, la quinta tappa del motomondialei. Fuori Francesco Bagnaia, caduto al 16/o giro quando era secondo. Terza posizione conquistata da Ogura

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Doppietta per Jorge Martin nel Gp di Francia di MotoGp. Martinetor vince la gara lunga sul circuito di Le Mans dopo essersi aggiudicato ieri la gara Sprint e lo fa davanti al Marco Bezzecchi e Ai Ogura per una tripletta storica dell'Aprilia. Martin vince beffando il compagno di squadra, rimontando nel finale su Bezzecchi, leader fino a 3 giri dalla fine. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Acosta, Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini a chiudere la top ten. Rimpianti per Pecco Bagnaia, caduto mentre era 2° al sedicesimo giro  quando, in curva, ha perso il controllo della moto scivolando nella terra e finendo nella ghiaia. 

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