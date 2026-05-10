MotoGp Francia, Martin vince davanti a Bezzecchi e Ogura

Doppietta per Jorge Martin nel Gp di Francia di MotoGp. Martinetor vince la gara lunga sul circuito di Le Mans dopo essersi aggiudicato ieri la gara Sprint e lo fa davanti al Marco Bezzecchi e Ai Ogura per una tripletta storica dell'Aprilia. Martin vince beffando il compagno di squadra, rimontando nel finale su Bezzecchi, leader fino a 3 giri dalla fine. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Acosta, Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini a chiudere la top ten. Rimpianti per Pecco Bagnaia, caduto mentre era 2° al sedicesimo giro quando, in curva, ha perso il controllo della moto scivolando nella terra e finendo nella ghiaia.