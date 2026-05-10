Musetti: "Una partita difficile"

"È stata una partita difficile - ha commentato Musetti, che per tutto il match ha sofferto un problema alla coscia sinistra -. Stamattina avevo dei dubbi se scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match". Musetti ha poi parlato del pianto con cui si è sfogato a fine match: "Voglio tranquillizzare tutti, sono lacrime di gioia". Poi ha concluso: "La partita è stata molto sofferta, specialmente su questa superficie e negli ultimi due incontri avevo faticato molto con Cerundolo. Oggi sono riuscito a metterlo in una situazione di svantaggio. Ho giocato solo di braccio perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita".