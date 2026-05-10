L'azzurro, numero 8 del tabellone e 10 del ranking mondiale, supera l'argentino per due set a zero e si qualifica agli ottavi di finale
Lorenzo Musetti supera due set a zero col punteggio di 7-6 (9-7); 6-4 Francisco Cerundulo e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali di Tennis di Roma. La partita è durata due ore e 12 minuti di gioco, con un primo set estremamente equilibrato, deciso al tie break col punteggio di 9-7 per il carrarino. All'ultimo game del secondo set invece il break decisivo, favorito anche da due doppi falli di Cerundolo, con Musetti scoppiato in lacrime al termine del match. L'azzurro ora affronterà il norvegese Casper Ruud che ha battuto il ceco Jiri Lehecka.
Musetti: "Una partita difficile"
"È stata una partita difficile - ha commentato Musetti, che per tutto il match ha sofferto un problema alla coscia sinistra -. Stamattina avevo dei dubbi se scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match". Musetti ha poi parlato del pianto con cui si è sfogato a fine match: "Voglio tranquillizzare tutti, sono lacrime di gioia". Poi ha concluso: "La partita è stata molto sofferta, specialmente su questa superficie e negli ultimi due incontri avevo faticato molto con Cerundolo. Oggi sono riuscito a metterlo in una situazione di svantaggio. Ho giocato solo di braccio perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita".
Fuori i doppi azzurri
Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego sono stati eliminati al primo turno del tabellone di doppio agli Internazionali d'Italia, a cui erano stati ammessi con una wild card. I due azzurri sono stati sconfitti 6-3, 6-2 dai tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz. Fuori anche Cadenasso e Vasamì, sconfitti 7-6 (8-6); 3-6; 0-1 (10-12) da Granollers e Zeballos e, nel torneo femminile, Grant e Ruggeri, che perdono 4-6, 4-6 dalle romene Cirstea e Cristian.