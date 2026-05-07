Juventus e Progetto Happines insieme per far luce sulla salute mentale

Il club bianconero, insieme a Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ha raccontato le storie di tre tifosi, sparsi per il mondo, che hanno avuto la forza di aprirsi e parlare del proprio disagio con l'obiettivo di superare le difficoltà che hanno incontrato nella vita. Anche grazie al potere che uno sport come il calcio può avere

Forse per qualcuno è solamente uno sport, dove 22 persone in calzoncini inseguono un pallone. Ma per Hani, Juan e Pietro il calcio rappresenta qualcosa di molto più profondo, una luce nel buio che spesso può calare nel percorso di tanti uomini, una boccata d’aria purissima che serve a respirare a pieni polmoni il profumo della vita. Anche quando la via d’uscita potrebbe essere quella più tremenda tra tutte. Per questi tre tifosi, che amano visceralmente la Juventus, il calcio rappresenta una vera e propria ancora di salvezza. Ed è proprio quello che è emerso in occasione della Giornata Internazionale della Salute Mentale, momento nel quale il club bianconero ha deciso di raccontare le storie di alcuni dei suoi tifosi, cercando di fare da cassa di risonanza per un tema particolarmente delicato, quello legato alla salute mentale. Anche e soprattutto tra i maschi, la parte più vulnerabile quando si tratta di depressione così come spiegano alcuni dati recenti diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

La collaborazione con "Progetto Happiness"

Grazie alla collaborazione con Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ispiratore di “Progetto Happiness”, format social da milioni di followers tra tutte le principali piattaforme, è nata così la terza edizione di "Stories of Strength". Un viaggio attraverso la vita di tre tifosi speciali per i quali la "juventinità" è diventato un valore chiave per superare ogni stigma. Con l’obiettivo significativo di abbattere le barriere che ancora possono sussistere sulla salute mentale e rafforzando il concetto che aprirsi agli altri è sempre la scelta migliore quando qualcosa dentro provoca disagio.