Il Totocalcio compie 80 anni: la prima schedina fu giocata nel 1946

Il Totocalcio festeggia 80 anni. Nata nel 1946, in un'Italia che cercava di ripartire dopo la guerra, la "Schedina" è stata fin da subito molto più di un gioco: un rito collettivo capace di coinvolgere milioni di italiani, sostenere la ripresa dello sport e accompagnare momenti di condivisione nella vita quotidiana del Paese. Con il primo concorso a pronostici, Sisal ha introdotto un linguaggio e una modalità di partecipazione entrati nell'immaginario collettivo, affermandosi nei suoi 80 anni come promotrice di innovazione e responsabilità e contribuendo all'evoluzione delle abitudini degli italiani.

Innovazione e responsabilità

"Fin dalle origini, Sisal ha saputo coniugare innovazione e responsabilità, creando un linguaggio capace di coinvolgere le persone e andare oltre il gioco - dice Marco Tiso, managing director di Sisal Italy - Questa spinta continua all'innovazione, insieme alla capacità di guardare oltre, guida ancora oggi il nostro percorso: un dialogo continuo con la società, con l'obiettivo di creare connessioni tra le persone e rafforzare il senso di comunità, generando valore non solo economico ma anche sociale".

Uno sguardo al futuro

Gli 80 anni della Schedina rappresentano così non solo una celebrazione della storia di Sisal, ma anche uno sguardo al futuro, all'insegna dell'innovazione, della responsabilità e della capacità di continuare a connettere le persone. Le celebrazioni proseguiranno con l'evento "Memorie di carta. Sport Italia e gli 80 anni di Sisal e del Totocalcio", in programma presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale attraverso il restauro dei primi sei numeri della storica testata "Sport Italia" che, nata in occasione del primo concorso della Schedina, ha continuato le pubblicazioni fino ai primi anni Duemila, raccontando la costruzione di un immaginario collettivo legato allo sport e alla partecipazione.