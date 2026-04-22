Tennis, Camila Giorgi annuncia il rientro: "Nel 2027 torno in campo"

Camila Giorgi tornerà a giocare il prossimo anno. E' la stessa 34enne marchigiana, rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram, ad annunciare che nel 2027 sarà di nuovo in campo. "Mi manca la competizione? Un pochino", confessa Giorgi, che non si sbilancia però sul suo programma ("ancora non so quali tornei giocherò"). Giorgi, che lo scorso 26 febbraio si è sposata ed è in dolce attesa di un maschietto ("la gravidanza sta andando molto bene, sono alla 19esima settimana"), ha giocato il suo ultimo match a Miami nel marzo 2024, perdendo al secondo turno con Iga Swiatek. Ex numero 26 del mondo, la marchigiana ha vinto quattro titoli. Il più prestigioso resta il Wta 1000 di Montreal nel 2021 ma ha trionfato anche a 's-Hertogenbosch 2015 (in finale sulla svizzera Belinda Bencic), a Linz nel 2018 (battendo Ekaterina Alexandrova) e a Merida nel 2023 (in finale sulla svedese Rebecca Peterson). Ha raggiunto anche 6 finali: a Katowice e Linz nel 2014, ancora a Katowice nel 2015 e 2016, a Washington DC e Bronx nel 2019.