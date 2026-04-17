Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro

La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione in corso. I due pattinatori, estremamente popolari nel Paese del Sol Levante e affettuosamente soprannominati 'Riku-Ryu', avevano conquistato a febbraio la prima medaglia olimpica del Giappone nel pattinaggio di figura a coppie sul ghiaccio, rimontando dalla quinta posizione nello short program, per salire sul gradino più alto del podio. "Anche se chiudiamo la nostra carriera agonistica, sentiamo di aver dato tutto, senza rimpianti", hanno scritto Miura e Kihara sui social media, nell'annunciare la decisione. La coppia ha precisato che continuerà ad affrontare "nuove sfide" per avvicinare sempre più appassionati giapponesi al pattinaggio a coppie: "Vi saremmo grati se continuaste a seguirci con affetto. Grazie di cuore per il sostegno in tutti questi anni". Miura, originaria della prefettura di Hyogo, nel Giappone occidentale, e Kihara, nativo della prefettura di Aichi, al centro del Paese, si sono formati come coppia nel 2019, per poi trasferirsi all'estero per gli allenamenti, soprattutto in Canada. Dopo il settimo posto alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno vinto il loro primo titolo mondiale nel 2023. Argento ai Mondiali del 2024, hanno riconquistato l'oro iridato nel 2025.