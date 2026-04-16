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Coppe, Bayern e Arsenal ok. Stasera Bologna e Fiorentina in cerca di rimonta su Sky Sport

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Tedeschi e inglesi hanno raggiunto Psg e Atletico Madrid in semifinale di Champions. Serata di rimonta per le italiane che partono dalle sconfitte subite nelle gare di andata contro Aston Villa e Crystal Palace in Europa League e Conference League

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In Champions League Arsenal e Bayern Monaco raggiungono in semifinale Atletico Madrid e Paris Saint Germain.
Nelle sfide di ritorno dei quarti l'Arsenal, dopo aver vinto all'andata 1-0 a Lisbona, ha pareggiato 0-0 in casa con lo Sporting.
Il Bayern ha invece bissato a Monaco di Baviera il successo dell'andata sul Real Madrid, vincendo 4-3 grazie a due gol segnati nel finale con l'uomo in più dopo l'espulsione di Camavìnga.
Le semifinali metteranno dunque di fronte (andata il 28 e il 29 aprile, ritorno il 5 e il 6 maggio) Atletico Madrid-Arsenal e Paris Saint Germain-Bayern Monaco.

 

Italiane in cerca di rimonta

 

Per il ritorno dei quarti di finale oggi in campo l'Europa League con il Bologna che alle 21 cercherà di rimontare il 3-1 dell'andata subito contro l'Aston Villa su Sky Sport e la Conference League in campo alle 18.45 con AZ Alklmaàr-Shakhtàr Donetsk, live sempre su Sky Sport Arena. Il resto del programma è fissato per le 21 con Fiorentina-Crystal Palace anche in questo caso su Sky Sport Arena, con i viola che ripartiranno dallo 0-3 subìto all'andata a Londra.

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