Champions, Bayern-Real Madrid 4-3. Video, gol e highlights

Il Bayern Monaco vince una partita spettacolare e ricca di gol contro il Real Madrid e si qualifica per la semifinale di Champions League, dove troverà il Paris Saint Germain.

Il Real Madrid, che doveva rimontare lo svantaggio dell'andata, trova subito il gol che rimette le cose a posto con Arda Guler che sorprende da 30 metri Neuer dopo un disimpegno sbagliato del portiere tedesco. Passano cinque minuti e un corner di Kimmich piove nel mezzo dell'area piccola, Lunin non esce e da mezzo metro Pavlovic deve solo appoggiare in rete per il pareggio del Bayern. Al 29' tornano in vantaggio gli ospiti su calcio di punizione, ancora con Arda Guler, ancora con un Neuer non perfetto.

Al 38', al termine di un'azione infinita in cui i padroni di casa potrebbero reclamare due calci di rigore, un'imbucata centrale di Upamecano trova Kane al centro dell'area: l'inglese si gira e, con un colpo da biliardo, segna il suo 50esimo gol stagionale. Due minuti dopo, Vinicius colpisce la traversa in contropiede, poi è lui a trovare liberissimo sulla corsa Mbappé, che infila Neuer per il 3-2.

Anche l'inizio della ripresa è un susseguirsi di occasioni da una parte e dall'altra: Neuer salva su Mbappé, Luis Diaz si addormenta davanti alla porta, infine è Vinicius a sprecare. Poi, fisiologicamente, i ritmi si abbassano. Colpo di scena a 5 minuti dalla fine: Camavinga, già ammonito, porta via il pallone per perdere tempo dopo un fallo commesso e arriva il secondo giallo, che lascia il Real in 10. Subito dopo, il Bayern non perdona. Luis Diaz dà a Musiala, che gliela restituisce di suola, e a quel punto il colombiano dal limite dell'area - complice una deviazione - trova il gol che già varrebbe la qualificazione. Un gioiello di Olise in contropiede è la ciliegina sulla torta per i bavaresi che chiudono vincendo 4-3.