Sudan, Save the Children: "La più grave crisi del mondo"

La guerra civile in Sudan ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo. Iniziata il 15 aprile 2023, prosegue ormai da tre anni senza prospettive di negoziazione. Oltre 200mila morti, 14 milioni di sfollati e violenze di ogni tipo sui civili. A farne le spese sono soprattutto milioni di bambini cui sono negati i diritti primari. Una delle Ong attive nel Paese è Save the Children. L'intervista al Direttore Programmi Save the Children Sudan Francesco Lanino
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