Champions League, semifinali Psg-Bayern e Atletico-Arsenal: le date

Sono Bayern Monaco e Arsenal le ultime due squadre a strappare il pass per il penultimo atto della Champions. I tedeschi affronteranno il Psg, mentre i Gunners sono attesi dall'Atletico Madrid. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile l'andata, ritorno il 5 e 6 maggio

Con le ultime gare di ritorno dei quarti andate in scena ieri sera si è delineato il quadro delle semifinali dell'edizione 2025-26 della Champions League. Il Bayern Monaco ha eliminato il Real Madrid dopo un rocambolesco 4-3 e se la vedrà col Paris Saint-Germain, che ha battuto il Liverpool 2-0 anche al ritorno. Ha passato il turno non senza qualche patema anche l'Arsenal, grazie al pari senza gol contro lo Sporting Lisbona: affronterà l'Atletico Madrid, qualificato nonostante il ko per 2-1 al ritorno contro il Barcellona. Già ufficiali le date e gli orari delle semifinali. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile le semifinali di andata, ritorno il 5 e 6 maggio.