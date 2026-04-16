Champions League, semifinali Psg-Bayern e Atletico-Arsenal: le date

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Champions League, semifinali Psg-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal: le date

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Sono Bayern Monaco e Arsenal le ultime due squadre a strappare il pass per il penultimo atto della Champions. I tedeschi affronteranno il Psg, mentre i Gunners sono attesi dall'Atletico Madrid. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile l'andata, ritorno il 5 e 6 maggio

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Con le ultime gare di ritorno dei quarti andate in scena ieri sera si è delineato il quadro delle semifinali dell'edizione 2025-26 della Champions League. Il Bayern Monaco ha eliminato il Real Madrid dopo un rocambolesco 4-3 e se la vedrà col Paris Saint-Germain, che ha battuto il Liverpool 2-0 anche al ritorno. Ha passato il turno non senza qualche patema anche l'Arsenal, grazie al pari senza gol contro lo Sporting Lisbona: affronterà l'Atletico Madrid, qualificato nonostante il ko per 2-1 al ritorno contro il Barcellona. Già ufficiali le date e gli orari delle semifinali. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile le semifinali di andata, ritorno il 5 e 6 maggio.

Semifinali
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Date e orari dell'andata delle semifinali

  • SF1: Psg-Bayern Monaco martedì 28 aprile ore 21
  • SF2: Atletico Madrid-Arsenal mercoledì 29 aprile ore 21

Date e orari del ritorno delle semifinali

  • SF2: Arsenal-Atletico Madrid martedì 5 maggio ore 21
  • SF1: Bayern-Monaco vs Psg mercoledì 6 maggio ore 21

Data e orario della finale a Budapest

  • Sabato 30 maggio ore 18

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