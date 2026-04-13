Federnuoto mondiale riammette gli atleti russi, tornano divise e inno

Lo annuncia la stessa World Aquatics, dopo la modifica delle linee guida sulla partecipazione degli atleti nei periodi di conflitto politico
Stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia nelle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto. Lo annuncia la stessa World Aquatics, dopo la modifica delle linee guida sulla partecipazione degli atleti nei periodi di conflitto politico. Gli atleti russi e bielorussi d'ora in poi potranno partecipare come i colleghi di altre nazionalità, con divise, bandiere e inni.
Tornano divise e inno
La federazione aveva già aperto le porte a russi e bielorussi nelle gare juniores e ammesso molti senior, ma solo come atleti neutrali. Unica avvertenza: gli atleti dei due Paesi potranno gareggiare solo dopo aver superato almeno 4 controlli antidoping consecutivi.