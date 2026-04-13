Federnuoto mondiale riammette gli atleti russi, tornano divise e inno

Stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia nelle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto. Lo annuncia la stessa World Aquatics, dopo la modifica delle linee guida sulla partecipazione degli atleti nei periodi di conflitto politico. Gli atleti russi e bielorussi d'ora in poi potranno partecipare come i colleghi di altre nazionalità, con divise, bandiere e inni.