Velocità, comfort e tecnica: sono queste le caratteristiche della nuova collezione presentata da Arena. Dagli allenamenti con la linea Hyperflow alle gare con il rivoluzionario Powerskin Veloce, anche i dettagli sono stati pensati per chi vive in acqua. Con Powerskin Veloce si dimentica, infatti, la sensazione di costrizione atraverso un costume che unisce supporto muscolare e massima agilità: la sua architettura è studiata per assecondare ogni bracciata, rendendo il passaggio dalla subacquea alla superficie fluido e senza interruzioni.

I costumi Hyperflow sono, invece, progettati appositamente per l’allenamento, con un focus su comfort prolungato e libertà di movimento. La costruzione mira a seguire il corpo durante le variazioni di intensità e ritmo tipiche delle sessioni di lavoro, supportando la continuità del gesto tecnico anche su volumi elevati. Uno strumento funzionale per l’allenamento quotidiano, pensato per accompagnare il lavoro in acqua senza interferire con la meccanica della nuotata, favorendo una percezione naturale del movimento.

L'importanza del comfort per un buon risultato sportivo

Con la nuova collezione, Arena vuole ribadire il suo approccio allo sviluppo di prodotti basato sull’analisi delle esigenze tecniche del nuoto competitivo. Strumenti progettati per integrarsi nel lavoro quotidiano di atleti e allenatori, supportando comfort, controllo e continuità del gesto tecnico in allenamento e in gara. Recenti ricerche hanno evidenziato una chiara tendenza: la mancanza di comfort è uno dei fattori più sottovalutati che compromettono la performance nello sport. Le evidenze dimostrano che l’abbigliamento può influenzare la termoregolazione, la percezione dello sforzo e la risposta fisiologica complessiva. Anche piccole variazioni nelle proprietà del tessuto o nella vestibilità possono incidere in modo significativo su comfort e concentrazione. Alcuni studi confermano che pressione, attrito o disturbi sensoriali possono distogliere l’attenzione dell’atleta dall’obiettivo. Ecco perché questi strumenti sono stati creati con unico grande obiettivo: aiutare gli atleti a esprimere tutto il loro potenziale in acqua con comfort, tecnologia e prestazioni senza compromessi. Perché la performance inizia dal comfort.