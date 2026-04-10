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Calcio, ufficiale: Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno

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L'attuale tecnico dell'Under 21 guiderà gli Azzurri nelle sfide amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Dal 22 giugno, poi, si capirà chi sarà il nuovo presidente federale e quale sarà l'erede di Gennaro Gattuso

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A giugno l'Italia tornerà in campo per due amichevoli e sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Come conferma un comunicato ufficiale apparso sul sito della Figc, dopo la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali ed il conseguente addio a Gennaro Gattuso, sarà l'attuale tecnico dell'Under 21 a sedersi sulla panchina della Nazionale maggiore mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. 

La prossima Nations League

Dunque, in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente federale dopo Gravina nelle elezioni in programma il prossimo 22 giugno e quindi anche in attesa di capire chi sarà il prossimo ct della Nazionale, l'Italia riparte dall'allenatore dell'Under 21. Baldini guiderà gli Azzurri nei prossimi due impegni coadiuvato dal suo staff.  A settembre, con un nuovo presidente federale ed un nuovo ct, la Nazionale inizierà poi il suo cammino nella quinta edizione della Uefa Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l'Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l'Italia scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l'ultimo incontro del girone.

Gabriele Gravina Federal President during New Italy Manager Gennaro Gattuso at the Grand Hotel Parco dei Principi on June 19, 2025 in Rome, Italy. during Press Conference Gennaro Gattuso new CT Italy, Other in Rome, Italy, June 19 2025

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