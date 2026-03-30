Modena Calcio: è morta Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo

L'annuncio del Modena Calcio

La notizia ha profondamente colpito Modena e l'intero club gialloblù, che ne ha dato notizia: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno amata. In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo".