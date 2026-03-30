Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modena Calcio, morta a soli 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo

Sport
©IPA/Fotogramma

La bambina, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti, combatteva da tempo contro una malattia e la sua scomparsa ha profondamente scosso il club. La società sospende gli impegni pubblici in segno di lutto e vicinanza alla famiglia 

ascolta articolo

A soli 10 anni è morta Nina Rivetti, figlia del vicepresidente del Modena Calcio, Silvio Rivetti, e nipote del presidente Carlo Rivetti, fondatore di Stone Island. La bambina, che da tempo combatteva contro una malattia, viveva a Milano con la famiglia. I funerali si terranno nel capoluogo lombardo.

L'annuncio del Modena Calcio

La notizia ha profondamente colpito Modena e l'intero club gialloblù, che ne ha dato notizia: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno amata. In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo". 

Potrebbe interessarti

Calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Sport: Ultime notizie

Basket, Polonara si allena sul parquet a Sassari: il video sui social

Sport

Il cestista italiano, che si sta curando dalla leucemia mieloide e ha subito un trapianto di...

Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1

Sport

Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando...

9 foto

Modena Calcio: è morta Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo

Sport

La bambina, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti, combatteva da tempo contro una malattia e...

Bosnia-Italia, balconi a 500€ nei palazzi vicino allo stadio di Zenica

Sport

Cresce l'attesa per una notte che i bosniaci immaginano già storica. La capienza ridotta dello...

Sinner realizza il Sunshine Double e ora punta al ritorno da numero 1

Sport

L'impresa rilancia l'altoatesino nella corsa al numero 1, con Alcaraz nel mirino già a...

Sport: I più letti