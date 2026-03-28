MotoGP ad Austin, Jorge Martin su Aprilia vince la Sprint Race

Jorge Martin su Aprilia ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Il pilota spagnolo ha superato nel corso dell'ultimo giro Bagnaia, giunto secondo; sul terzo gradino del podio anche Acosta. Nel corso del primo giro incidente tra Marc Marquez e Di Giannantonio, con il primo che è scivolato e ha centrato il pilota Ducati VR46. L'episodio è sotto investigazione. Out anche Bezzecchi, scivolato mentre era 2°.

Lo stesso Jorge Martin, dopo aver tagliato il traguardo della sprint Race, raggiante per essere tornato al successo, ha iniziato una lunga impennata di festeggiamento, ma quando ha riportato la ruota anteriore sull'asfalto ha perso il controllo della sua Aprilia, é caduto ed é scivolato a lungo sulla pista. Senza conseguenze.

Martin diventa il nuovo leader del Mondiale a +1 su Bezzecchi. Domenica 29 marzo la gara lunga alle 22, live su Sky Sport e in streaming su NOW