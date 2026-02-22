Sei Nazioni di rugby, l'Italia perde 33-8 contro la Francia a Lille

Seconda sconfitta per gli Azzurri di Gonzalo Quesada dopo l'esordio vittorioso nel torneo contro la Scozia. Di Capuozzo l'unica meta italiana ascolta articolo

Un'altra sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby. Contro la Francia, a Lille, non è arrivato il miracolo e gli Azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada sono stati sconfitti 33-8 nel match valido per la terza giornata del torneo.

Mete e piazzati Partenza travolgente dei padroni di casa che realizzano tre mete nella prima mezz'ora con Bielle-Biarrey, Meafou e Ramos poi meta di Capuozzo e calcio di Garbisi per gli azzurri per il 19-8 con cui si va al riposo. Nella ripresa l'Italia tiene botta sino al 72', poi Lynagh prende un giallo, Capuozzo esce infortunato e la Francia, con il doppio uomo in più, realizza la quarta meta (trasformata da Ramos) con Drean che vale ai padroni di casa il 26-8 e il punto di bonus. Ciliegina sulla torta di Galleiton al 78' con trasformazione di Ramos per il 33-8 conclusivo che assegna alla Francia anche il tradizionale Trofeo Garibaldi.