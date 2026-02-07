Sei nazioni di rugby, l'Italia batte la Scozia all'esordio

Gli Azzurri vincono 18-15 all'esordio nel torneo davanti al pubblico dell'Olimpico. Due mete di Lynagh e Menoncello, una trasformazione e due piazzati di Garbisi decidono il match
Comincia nel migliore dei modi il Sei Nazioni dell'Italia. La Naizonale di rugby ha superato per 18-15 la Scozia nella sua prima partita del prestigioso torneo allo stadio Olimpico di Roma sotto la pioggia.
Primo tempo
Gli Azzurri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, una delle due trasformata da Garbisi, e un piazzato dello stesso Garbisi. Di Dempsey la meta scozzese, trasformata da Russell.
Secondo tempo
Nel secondo tempo la Scozia ha accorciato con un piazzato di Russell a cui ha risposto ancora Garbisi. Quindi la meta di Horne, non trasformata da posizione difficile da Russell. La squadra del ct Gonzalo Quesada tornerà in campo sabato 14 febbraio, in trasferta all'Aviva Stadium di Dublino, contro l'Irlanda.