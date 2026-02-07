Sei nazioni di rugby, l'Italia batte la Scozia all'esordio

Gli Azzurri vincono 18-15 all'esordio nel torneo davanti al pubblico dell'Olimpico. Due mete di Lynagh e Menoncello, una trasformazione e due piazzati di Garbisi decidono il match

Comincia nel migliore dei modi il Sei Nazioni dell'Italia. La Naizonale di rugby ha superato per 18-15 la Scozia nella sua prima partita del prestigioso torneo allo stadio Olimpico di Roma sotto la pioggia.

Primo tempo

Gli Azzurri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, una delle due trasformata da Garbisi, e un piazzato dello stesso Garbisi. Di Dempsey la meta scozzese, trasformata da Russell.