Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Atp Doha: Alcaraz batte Fils e conquista il titolo

Sport
©Ansa

Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in finale il francese Arthur Fils, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 52 minuti

ascolta articolo

Carlos Alcaraz ha trionfato nel torneo Atp 500 di Doha sulla superfice del cemento, aggiudicandosi così un montepremi pari a 2.833.355 dollari. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in finale il francese Arthur Fils, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 52 minuti. Per il 22enne murciano si tratta del 26esimo titolo in carriera, il secondo, su due tornei disputati nel 2026, dopo il trionfo all'Australian Open, in finale contro il serbo Novak Djokovic.

Una finale senza storia

Nell'atto finale del torneo di Doha, in pratica, non c'è mai stata partita. Di fronte al numero uno del mondo c'era il 21enne tennista francese, alla prima finale giocata dopo un lungo stop per un infortunio alla schiena. Fils, infatti, è riuscito a mettere a segno solo 3 colpi vincenti contro 19 errori gratuiti, sovrastato dalla superiorità del vincitore di sette titoli del Grande Slam. 



FOTOGALLERY

©Ansa

1/9
Sport

Carlos Alcaraz, chi è il tennista che a vent'anni ha vinto Wimbledon

Il talento di Murcia è nato il 5 maggio 2003. Con un’ascesa fulminea si è già imposto come uno dei giocatori più forti del circuito. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Slam vincendo lo Us Open ed è diventato il più giovane tennista nella storia a raggiungere il numero 1 della classifica ATP. Nel 2023 ha trionfato sull’erba londinese

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Juventus-Como 0-2. Adesso si gioca Lecce-Inter

Sport

Prosegue oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il...

Juventus' Teun Koopmeiners and Como's Anastasios Douvkas in action during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs Como 1907 a at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 21 February 2026 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Olimpiadi, oro e argento nello ski cross. Bronzo per Giovannini. LIVE

live Sport

Nel penultimo giorno dei Giochi di Milano-Cortina, Andrea Giovannini conquista il bronzo nella...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 30

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi 2026, risultati oggi: Italia oro e argento nello ski cross

Sport

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani....

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin...

31 foto

Sport: I più letti