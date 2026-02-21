Tennis, Atp Doha: Alcaraz batte Fils e conquista il titolo

Sport

Il talento di Murcia è nato il 5 maggio 2003. Con un’ascesa fulminea si è già imposto come uno dei giocatori più forti del circuito. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Slam vincendo lo Us Open ed è diventato il più giovane tennista nella storia a raggiungere il numero 1 della classifica ATP. Nel 2023 ha trionfato sull’erba londinese