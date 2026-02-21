Tennis, Atp Doha: Alcaraz batte Fils e conquista il titolo

Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in finale il francese Arthur Fils, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 52 minuti
Carlos Alcaraz ha trionfato nel torneo Atp 500 di Doha sulla superfice del cemento, aggiudicandosi così un montepremi pari a 2.833.355 dollari. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in finale il francese Arthur Fils, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 52 minuti. Per il 22enne murciano si tratta del 26esimo titolo in carriera, il secondo, su due tornei disputati nel 2026, dopo il trionfo all'Australian Open, in finale contro il serbo Novak Djokovic.
Una finale senza storia
Nell'atto finale del torneo di Doha, in pratica, non c'è mai stata partita. Di fronte al numero uno del mondo c'era il 21enne tennista francese, alla prima finale giocata dopo un lungo stop per un infortunio alla schiena. Fils, infatti, è riuscito a mettere a segno solo 3 colpi vincenti contro 19 errori gratuiti, sovrastato dalla superiorità del vincitore di sette titoli del Grande Slam.
Il talento di Murcia è nato il 5 maggio 2003. Con un’ascesa fulminea si è già imposto come uno dei giocatori più forti del circuito. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Slam vincendo lo Us Open ed è diventato il più giovane tennista nella storia a raggiungere il numero 1 della classifica ATP. Nel 2023 ha trionfato sull’erba londinese