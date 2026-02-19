Il presidente statunitense lo ha citato nel discorso di apertura, sottolineando la "vendita record di biglietti" per i Mondiali che gli Usa ospiteranno con Canada e Messico

Anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è presente alla prima riunione del Board of Peace per Gaza a Washington. Donald Trump lo ha citato, in apertura, sottolineando che per i Mondiali che si svolgono quest'anno negli Stati Uniti, Canada e Messico sono stati venduti "biglietti record".

Il premio per la pace consegnato a dicembre

Lo scorso dicembre Infantino aveva consegnato a Trump il primo premio Fifa per la Pace, in occasione del sorteggio per la fase finale della Coppa del Mondo 2026. Il riconoscimento era stato assegnato al presidente americano per le sue "azioni eccezionali e straordinarie nel promuovere la pace nel mondo" e "per aver unito le persone attraverso la diplomazia".