Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Doha, Jannik Sinner contro Alexei Popyrin per un posto nei quarti: in corso il 1° set

Sport
©Getty

L’Atp 500 di Doha prosegue con gli ottavi di finale. In corso la sfida tra Jannik Sinner e l'australiano Alexei Popyrin: in palio un posto nei quarti. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ascolta articolo

L’Atp 500 di Doha prosegue con gli ottavi di finale. In corso la sfida tra Jannik Sinner e l'australiano Alexei Popyrin: in palio un posto nei quarti (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. È la prima volta che l’altoatesino partecipa al torneo di Doha: è testa di serie n. 2 alle spalle di Carlos Alcaraz e i due potrebbero incrociarsi solo in finale.

La sfida tra Sinner e Popyrin

Jannik Sinner è arrivato agli ottavi in Qatar dopo aver battuto il ceco Tomas Machac. Ora affronta Alexei Popyrin (n.53): i precedenti sono 1-1, con l'australiano che ha vinto nel 2021 al Masters 1000 di Madrid e l’azzurro che si è imposto in tre set al secondo turno dell'Us Open 2025.

Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Intanto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla semifinale del torneo di doppio: a Doha hanno battuto la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic per 7-6, 3-6, 10-7. Per l'accesso alla finale i due azzurri, freschi vincitori del torneo di Rotterdam, dovranno vedersela con i vincitori del match Popyrin/Tsitsipas-Heliovaara/Patten.

Vedi anche

Atp Doha, Sinner-Machac: bene l'esordio di Jannik che vince in 2 set

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/51
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 25

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati di oggi: bronzo nella team sprint maschile

Sport

Continuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma...

Olimpiadi, Pellegrino e Barp bronzo nella sprint dello sci di fondo

live Sport

Nella 12esima giornata dei Giochi l'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint...

Paralimpiadi invernali, russi e bielorussi con bandiera: Kiev protesta

Sport

E' quanto ha confermato il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) facendo...

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin...

26 foto

Sport: I più letti