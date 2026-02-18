Atp Doha, Jannik Sinner contro Alexei Popyrin per un posto nei quarti: in corso il 1° setSport
L’Atp 500 di Doha prosegue con gli ottavi di finale. In corso la sfida tra Jannik Sinner e l'australiano Alexei Popyrin: in palio un posto nei quarti (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. È la prima volta che l’altoatesino partecipa al torneo di Doha: è testa di serie n. 2 alle spalle di Carlos Alcaraz e i due potrebbero incrociarsi solo in finale.
La sfida tra Sinner e Popyrin
Jannik Sinner è arrivato agli ottavi in Qatar dopo aver battuto il ceco Tomas Machac. Ora affronta Alexei Popyrin (n.53): i precedenti sono 1-1, con l'australiano che ha vinto nel 2021 al Masters 1000 di Madrid e l’azzurro che si è imposto in tre set al secondo turno dell'Us Open 2025.
Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio
Intanto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla semifinale del torneo di doppio: a Doha hanno battuto la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic per 7-6, 3-6, 10-7. Per l'accesso alla finale i due azzurri, freschi vincitori del torneo di Rotterdam, dovranno vedersela con i vincitori del match Popyrin/Tsitsipas-Heliovaara/Patten.
