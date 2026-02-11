Olimpiadi 2026, Naumov e il dramma dei genitori morti in aereo

Offerte Sky
Olimpiadi 2026, Maxim Naumov e la foto dei genitori morti in un incidente aereo

©Ansa

Il pattinatore statunitense al termine del suo corto mostra alle telecamere e bacia una fotografia dei genitori morti in un tragico incidente aereo, poco più di un anno fa. I due erano stati campioni del mondo di pattinaggio nel 1994. "Mi sono sentito come se fossi guidato da loro", ha dichiarato

Il ghiaccio di Milano Cortina si è trasformato in un palcoscenico di pura commozione durante il programma corto maschile. Protagonista assoluto, oltre la classifica, è stato il pattinatore americano Maxim Naumov. Al termine della sua esecuzione, l'atleta ha reso un tributo ai genitori, Vadim Naumov ed Evgenia Shishkova, icone del pattinaggio russo e campioni del mondo nel 1994, scomparsi tragicamente poco più di un anno fa. 

Maxim Naumov mostra la foto dei genitori deceduti - ©Ansa

La foto dei genitori

Con gli occhi lucidi e il fiato ancora corto per lo sforzo, Maxim ha mostrato alle telecamere e baciato una fotografia che lo ritrae bambino, a soli tre anni, già sui pattini e stretto tra le mani dei suoi genitori. "Mi sono sentito come se fossi guidato da loro", ha dichiarato Naumov nel post-gara. "Ho percepito la loro presenza a ogni pattinata. Quando ho finito il corto, ho alzato lo sguardo e ho detto: 'Guardate cosa abbiamo fatto'. L'ho detto in inglese e in russo". 

La tragedia 

La presenza di Naumov a queste Olimpiadi ha del miracoloso, se si pensa al trauma vissuto il 29 gennaio 2025. In quel giorno nefasto, un incidente aereo sopra il fiume Potomac, causato dalla collisione tra un volo American Airlines e un elicottero militare, stroncò la vita di 67 persone. Tra le vittime non c'erano solo i genitori e allenatori di Maxim, ma un intero pezzo del futuro del pattinaggio statunitense di ritorno da una gara junior. In quelle ore drammatiche, prima della diffusione della lista ufficiale delle vittime, si era temuto che anche lo stesso Maxim fosse a bordo di quel volo. 

Oltre la competizione

Naumov occupa attualmente la 14esima posizione. Ma quando tornerà in pista per il programma libero, il punteggio dei giudici sarà quasi secondario. Dopo aver trasformato il dolore in una spinta agonista senza pari, la sua Olimpiade può già considerarsi vinta.

