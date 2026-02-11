Olimpiadi 2026, Naumov e il dramma dei genitori morti in aereo

Il pattinatore statunitense al termine del suo corto mostra alle telecamere e bacia una fotografia dei genitori morti in un tragico incidente aereo, poco più di un anno fa. I due erano stati campioni del mondo di pattinaggio nel 1994. "Mi sono sentito come se fossi guidato da loro", ha dichiarato

La foto dei genitori

Con gli occhi lucidi e il fiato ancora corto per lo sforzo, Maxim ha mostrato alle telecamere e baciato una fotografia che lo ritrae bambino, a soli tre anni, già sui pattini e stretto tra le mani dei suoi genitori. "Mi sono sentito come se fossi guidato da loro", ha dichiarato Naumov nel post-gara. "Ho percepito la loro presenza a ogni pattinata. Quando ho finito il corto, ho alzato lo sguardo e ho detto: 'Guardate cosa abbiamo fatto'. L'ho detto in inglese e in russo".