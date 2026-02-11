Sul circuito di Sakhir si è tenuto il primo test ufficiale 2026. Lando Norris, campione del mondo della McLaren, ha fatto segnare il miglior tempo con 1:34.669. Ha preceduto di 129 millesimi Max Verstappen. Terzo tempo per Charles Leclerc, settimo per l’altra Ferrari guidata da Lewis Hamilton

Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si è tenuto il primo test ufficiale 2026 della Formula 1. La lista dei tempi di questa prima giornata è una fotocopia della classifica finale del Mondiale 2025: Lando Norris davanti a Max Verstappen. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, settimo per Lewis Hamilton. I test invernali ufficiali proseguono anche giovedì e venerdì: una tre giorni durante la quale tutte le undici scuderie possono cominciare a raccogliere quanti più dati possibile in vista di una stagione piena di incognite. Il Mondiale, in diretta su Sky e in streaming su NOW, scatterà nel weekend del 6-8 marzo.

I risultati dopo il primo giorno

Nella prima giornata di test ufficiali, Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo. Dietro di lui, Max Verstappen. Il campione del mondo della McLaren ha ottenuto il miglior crono sul giro con 1:34.669 e ha preceduto di 129 millesimi l'olandese della Red Bull, che ha messo insieme 135 giri. Terzo tempo per Charles Leclerc, con la Ferrari, a 521 millesimi da Norris. Più lontani, a circa nove decimi, sono rimasti Esteban Ocon con la Haas, Oscar Piastri della McLaren e George Russell con la Mercedes. Settimo tempo per la Ferrari guidata da Lewis Hamilton, con un distacco di 1,7 secondi. Kimi Antonelli ha girato meno del compagno di scuderia Russell, chiudendo con l'11esimo tempo con circa tre secondi di distacco. Primi contatti con il tracciato per le Cadillac, condotte da Valtteri Bottas e Sergio Perez, mentre hanno fatto pochi giri buoni le Aston Martin, le Racing Bulls e le Audi.

I prossimi test

I test proseguono sul circuito di Sakhir giovedì 12 e venerdì 13 febbraio. Dal 18 al 20, poi, è prevista la seconda e ultima sessione, che precede l'esordio del Mondiale 2026 in Australia a inizio marzo.