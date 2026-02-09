Arbitro aggredito a Colonia dopo proposta di matrimonio al compagno

Pascal Kaiser, l'arbitro amatoriale tedesco che pochi giorni fa aveva chiesto al compagno Moritz di sposarlo davanti a 50.000 spettatori a Colonia, è stato vittima di una violenta aggressione proprio sotto casa sua. Nonostante avesse allertato la polizia per delle minacce ricevute il giorno prima, le autorità lo avevano rassicurato che non vi fosse alcun "pericolo immediato".

L’aggressione

Tre uomini hanno teso un agguato nel suo giardino, colpendolo violentemente al volto e causandogli una lesione all'occhio destro. Kaiser non ha dubbi: è stato un attacco mirato, una punizione per quel gesto d'amore pubblico che aveva fatto il giro della Germania e dei social. Le indagini sono in corso per chiarire la matrice dell’attacco.