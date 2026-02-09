Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arbitro aggredito a Colonia dopo proposta di matrimonio al compagno

Sport
Instagram

L'arbitro tedesco Pascal Kaiser è stato aggredito da tre uomini nel suo giardino. Il fatto segue la virale proposta di matrimonio al compagno Moritz. Le indagini sono in corso per chiarire la matrice dell’attacco

ascolta articolo

Pascal Kaiser, l'arbitro amatoriale tedesco che pochi giorni fa aveva chiesto al compagno Moritz di sposarlo davanti a 50.000 spettatori a Colonia, è stato vittima di una violenta aggressione proprio sotto casa sua. Nonostante avesse allertato la polizia per delle minacce ricevute il giorno prima, le autorità lo avevano rassicurato che non vi fosse alcun "pericolo immediato".

Instagram

L’aggressione

Tre uomini hanno teso un agguato nel suo giardino, colpendolo violentemente al volto e causandogli una lesione all'occhio destro. Kaiser non ha dubbi: è stato un attacco mirato, una punizione per quel gesto d'amore pubblico che aveva fatto il giro della Germania e dei social. Le indagini sono in corso per chiarire la matrice dell’attacco.

Approfondimento

Aggressione omofoba a Genova, 19enne sfregiato con un coltello

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi Milano Cortina 2026, ieri sei medaglie per l'Italia. LIVE

live Sport

Continua il programma delle gare dopo la giornata da record di ieri. Sei le medaglie azzurre con...

Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl 2026

Sport

Il pilota della Ferrari e la celebre star americana sono stati avvistati durante il popolare...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi

Sport

Ieri giornata storica per l’Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei...

Super Bowl, albo d'oro delle finali Nfl: squadre con almeno un titolo

Sport

I Seahawks di Seattle hanno dominato l'ultimo Super Bowl stracciando i Patriots di Boston 29 a...

23 foto
Albo d'oro Super Bowl

Sport: I più letti