World Legends Cup, debutto in Brasile nel 2026: icone in campo a Rio

World Legends Cup, debutto in Brasile nel 2026: le icone del calcio in campo a Rio

Nella prima edizione scenderanno in campo otto selezioni: Brasile, Italia, Argentina, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Arabia Saudita. Protagonisti 170 ex calciatori che hanno segnato intere generazioni: l'Italia guidata da Paolo Maldini potrà annoverare Buffon, Cannavaro e Materazzi

Il Brasile ospiterà nel 2026 la prima edizione della World Legends Cup, il nuovo torneo internazionale che riporterà in campo alcune delle più grandi icone della storia del calcio mondiale. La competizione prenderà il via da Rio de Janeiro - dove è stata presentata in conferenza stampa - e vedrà ex campioni tornare a rappresentare ufficialmente le proprie nazionali, in un format inedito pensato per celebrare il patrimonio sportivo globale e promuovere iniziative a impatto sociale.

Un appuntamento globale itinerante

L'Italia, con i suoi campioni e la sua tradizione, sarà tra i pilastri di un evento che punta a diventare un appuntamento globale itinerante. La World Legends Cup nasce come piattaforma sportiva internazionale con l'obiettivo di unire spettacolo, memoria calcistica e impegno sociale e sarà disputata da otto selezioni: Brasile, Italia, Argentina, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Arabia Saudita. In campo scenderanno oltre 170 ex calciatori che hanno segnato intere generazioni.

L'Italia guidata da Maldini con Buffon e Cannavaro

A guidare la Nazionale azzurra sarà Paolo Maldini, mentre tra i protagonisti annunciati - a 20 anni dal Mondiale vinto - figurano Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Marco Materazzi. Buffon sarà anche capitano della squadra, portando in campo uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano degli ultimi decenni. Tra le altre stelle confermate ci sono Kaká, Romário, Bebeto e Roberto Carlos per il Brasile, Thierry Henry per la Francia, Iker Casillas per la Spagna, Edwin van der Sar per l'Olanda e Javier Zanetti per l'Argentina. Clarence Seedorf, socio e ambasciatore del progetto, sarà uno dei volti centrali dell'iniziativa. Le partite si giocheranno allo stadio Nilton Santos, mentre le finali e la cerimonia conclusiva sono previste al Maracanã. Il torneo si disputerà con partite della durata di 60 minuti.

