Calcio, è morto Nicolas Giani: l'ex leader della Spal aveva 39 anni

Nicolas Giani è morto a 39 anni. L'ex difensore di Spal e Vicenza, cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò e Desenzano. L'ex giocatore, originario di Como, lascia la moglie e la figlia.
La carriera di Nicolas Giani
La carriera di Giani inizia nell'Inter, per poi passare, a metà degli anni 2000, alla Cremonese e alla Pro Patria per due stagioni. Nel 2008-2009 entra nel Vicenza dove, con Gregucci in panchina, inizia a giocare anche come terzino confermando di avere doti tecniche importanti. Dopo aver trascorso quattro anni al Vicenza, con una breve parentesi al Perugia nel 2013, l'ex difensore si trasferì alla Spal contribuendo, tra il 2015 e il 2017, al doppio salto dalla Serie C (allora Lega Pro) alla A, campionato da cui la Spal era assente da 49 anni. Due tornei di B con lo Spezia, tre in C con la FeralpiSalò e uno in D (2021-22) col Desenzano.