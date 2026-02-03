Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calcio, è morto Nicolas Giani: l'ex leader della Spal aveva 39 anni

Sport
©Getty

Cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò e Desenzano

ascolta articolo

Nicolas Giani è morto a 39 anni. L'ex difensore di Spal e Vicenza, cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò e Desenzano. L'ex giocatore, originario di Como, lascia la moglie e la figlia.

La carriera di Nicolas Giani

La carriera di Giani inizia nell'Inter, per poi passare, a metà degli anni 2000, alla Cremonese e alla Pro Patria per due stagioni. Nel 2008-2009 entra nel Vicenza dove, con Gregucci in panchina, inizia a giocare anche come terzino confermando di avere doti tecniche importanti. Dopo aver trascorso quattro anni al Vicenza, con una breve parentesi al Perugia nel 2013, l'ex difensore si trasferì alla Spal contribuendo, tra il 2015 e il 2017, al doppio salto dalla Serie C (allora Lega Pro) alla A, campionato da cui la Spal era assente da 49 anni. Due tornei di B con lo Spezia, tre in C con la FeralpiSalò e uno in D (2021-22) col Desenzano.

Vedi anche

Calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Sport: Ultime notizie

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione invernale

Sport

Si è chiusa questa sera (alle ore 20) la sessione di calciomercato invernale, utilizzato...

Olimpiadi, Mattarella alla Scala: "Tregua olimpica sia rispettata"

Sport

La settimana di inizio di Milano-Cortina si è aperta con il presidente della Repubblica nel...

Biathlon, azzurra Passler positiva: primo caso doping a Milano-Cortina

Sport

Comincia male la spedizione azzurra ai Giorchi invernali: la positività riscontrata durante un...

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

12 foto
Serie A

Calcio, il Verona esonera l'allenatore Zanetti

Sport

"L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", scrive il club...

Sport: I più letti