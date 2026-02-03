Calcio, è morto Nicolas Giani: l'ex leader della Spal aveva 39 anni

Cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò e Desenzano

Nicolas Giani è morto a 39 anni. L'ex difensore di Spal e Vicenza, cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò e Desenzano. L'ex giocatore, originario di Como, lascia la moglie e la figlia.