Serie A, il Milan batte il Bologna 3-0. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. HIGHLIGHTSSport
Nel match che ha chiuso la 23esima giornata di campionato, i rossoneri hanno vinto in trasferta
Nell'ultima partita della 23esima giornata di campionato di Serie A, il Milan si è imposto sul Bologna per 3-0 con le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Bologna-Milan
I rossoneri partono aggressivi e passano in vantaggio dopo 20 minuti con Loftus-Cheek su assist di Rabiot. Poi Nkunku si procura e trasforma il rigore del 2-0. Nella ripresa il Milan va ancora a segno: Rabiot in progressione in diagonale batte Ravaglia. La squadra di Italiano poi ci prova con Odgaard che calcia dalla distanza, ma Maignan para in due tempi. Sul finale Milan vicino al poker, con un'altra verticalizzazione per Fullkrug che prova però non batter Ravaglia.
Il tabellino di Bologna-Milan 0-3 (HIGHLIGHTS)
Loftus-Cheek R. 20’, Nkunku C. 39' (Rig.), Rabiot A. 48'
BOLOGNA(4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (78' Lykogiannis); Ferguson, Freuler (65' Moro); Orsolini (54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe (78' Cambiaghi); Castro (54' Dallinga). All. Italiano.
MILAN(3-5-1-1): Maignan; De Winter Gabbia, Pavlovic; Athekame (67' Tomori), Fofana, Modric (72' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (84' Estupinan); Loftus-Cheek (67' Ricci); Nkunku (72' Fullkrug). All. Allegri.
AMMONITI: Ravaglia (B), Freuler (B), Ferguson (B)
