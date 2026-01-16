Primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino per Giovanni Franzoni. Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha trionfato sulla leggendaria pista del Lauberhorn a Wengen, precedendo al traguardo l'austriaco Stefan Babinsky e lo svizzero Franjo Von Allmen, vincitore lo scorso anno. "Sto tremando", ha detto Franzoni a caldo ai microfoni della Rai. "È stata finora una settimana strana, ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma qua mi sono detto 'o si va o non si va'. Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato".

"Se me lo avessero detto a inizio anno non ci avrei mai creduto!

"È incredibile" - ha aggiunto lo sciatore azzurro - "se a inzio anno mi avessero detto che avrei fatto terzo in Val Gardena e primo qua, nelle mie piste preferite, non ci avrei mai creduto. Dopo il grave infortunio che ho avuto qui tre anni fa, sto cercando di godermi le gare: è adrenalinico e incredibile, non trovo queste emozioni da altre parti. Esco dal cancelletto dicendomi 'goditela, pensa a sciare e a divertirti'". "Penso stia uscendo il lavoro degli ultimi anni" - ha proseguito - "nulla avviene per caso dall'oggi al domani. Ora il mio presente è cambiato. È fantastico avere sul podio un altro ragazzo della mia età (Von Allmen, ndr): ho sempre cercato di raggiungere quelli come lui e oggi li ho superati. La testa fa tantissimo, quando inizi a crederci nelle cose cambia tutto". Alla fine, una promessa per la discesa di domani: "Anche se sarò stanco si punta a qualcosa di grosso".

Primo italiano a trionfare in SuperG Wengen

Per l'Italia da segnalare anche l'ottavo posto di Mattia Casse, mentre sono usciti Guglielmo Bosca e Dominik Paris che dalla trasferta nordamericana continua a soffrire di un risentimento alla caviglia sinistra. Franzoni - lombardo di Manerba sul Garda, 25 anni il prossimo 30 marzo - diventa il primo azzurro a vincere il SuperG di Wengen. Del resto, sono pochi gli italiani che si sono imposti nelle gare veloci su queste nevi. Nella classica discesa - la più lunga del mondo con i suoi massacranti 4.480 metri - il primo italiano fu il mitico Zeno Colò nel 1948. Poi nel 1995 vinse Kristian Ghedina e nel 2013 si impose Christof Innerhofer.