Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha trionfato sulla leggendaria pista del Lauberhorn, precedendo al traguardo l'austriaco Babinsky e lo svizzero Von Allmen. È il primo italiano a vincere in SuperG sulla Lauberhorn
Primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino per Giovanni Franzoni. Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha trionfato sulla leggendaria pista del Lauberhorn a Wengen, precedendo al traguardo l'austriaco Stefan Babinsky e lo svizzero Franjo Von Allmen, vincitore lo scorso anno. "Sto tremando", ha detto Franzoni a caldo ai microfoni della Rai. "È stata finora una settimana strana, ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma qua mi sono detto 'o si va o non si va'. Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato".
"Se me lo avessero detto a inizio anno non ci avrei mai creduto!
"È incredibile" - ha aggiunto lo sciatore azzurro - "se a inzio anno mi avessero detto che avrei fatto terzo in Val Gardena e primo qua, nelle mie piste preferite, non ci avrei mai creduto. Dopo il grave infortunio che ho avuto qui tre anni fa, sto cercando di godermi le gare: è adrenalinico e incredibile, non trovo queste emozioni da altre parti. Esco dal cancelletto dicendomi 'goditela, pensa a sciare e a divertirti'". "Penso stia uscendo il lavoro degli ultimi anni" - ha proseguito - "nulla avviene per caso dall'oggi al domani. Ora il mio presente è cambiato. È fantastico avere sul podio un altro ragazzo della mia età (Von Allmen, ndr): ho sempre cercato di raggiungere quelli come lui e oggi li ho superati. La testa fa tantissimo, quando inizi a crederci nelle cose cambia tutto". Alla fine, una promessa per la discesa di domani: "Anche se sarò stanco si punta a qualcosa di grosso".
Primo italiano a trionfare in SuperG Wengen
Per l'Italia da segnalare anche l'ottavo posto di Mattia Casse, mentre sono usciti Guglielmo Bosca e Dominik Paris che dalla trasferta nordamericana continua a soffrire di un risentimento alla caviglia sinistra. Franzoni - lombardo di Manerba sul Garda, 25 anni il prossimo 30 marzo - diventa il primo azzurro a vincere il SuperG di Wengen. Del resto, sono pochi gli italiani che si sono imposti nelle gare veloci su queste nevi. Nella classica discesa - la più lunga del mondo con i suoi massacranti 4.480 metri - il primo italiano fu il mitico Zeno Colò nel 1948. Poi nel 1995 vinse Kristian Ghedina e nel 2013 si impose Christof Innerhofer.