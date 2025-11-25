Ladri da Pinamonti mentre era in campo, in casa c'erano i figli

Offerte Black Friday
Ladri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti

©Ansa

Lo ha comunicato Dasha Lapushka, modella, artista e influencer bielorussa e compagna dell'attaccante del Sassuolo. Il furto si è verificato ieri sera mentre a Reggio Emilia era in corso la partita tra Sassuolo e Pisa (terminata 2-2) con il numero 99 regolarmente in campo. Il bottino, a quanto emerso, sarebbe ingente 

Dopo quanto successo al bomber della Cremonese, Jamie Vardy, un altro calciatore di serie A è stato vittima dei ladri. E' successo a casa dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e della compagna Dasha Lapushka, modella, artista e influencer bielorussa. Il furto si è verificato ieri sera mentre a Reggio Emilia era in corso la partita tra Sassuolo e Pisa (terminata 2-2) con il numero 99 regolarmente in campo. A comunicarlo, attraverso una storia Instagram, è stata proprio la compagna del calciatore, denunciando come i ladri siano entrati nella loro villa nonostante all'interno ci fossero i due figli piccoli e la babysitter. Il bottino, a quanto emerso, sarebbe ingente. 

La storia Instagram della compagna di Pinamonti

Lo sfogo social

Nel comunicare il furto, la stessa compagna di Pinamonti si è sfogata. "Sono entrati i ladri mentre ero guardare la partita del mio fidanzato - le parole di Lapushka -. Dentro c'erano i miei bimbi con la baby sitter: grazie a Dio i piccoli erano al piano di sotto e stanno bene e quella è l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no. Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto", ha scritto. "Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato: purtroppo in Italia, negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona, troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con più punizioni adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire". Dopo l'accaduto, a casa del bomber del Sassuolo sono intervenute le volanti della polizia di Stato. 

Calciatori nel mirino dei ladri: Zaccagni è solo l'ultimo della lista

