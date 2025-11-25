Jamie Vardy, furto nella villa su lago di Garda: colpo da 100mila euro

Offerte Black Friday
Jamie Vardy, furto nella villa sul lago di Garda: colpo da 100mila euro

Sport
©Ansa

Orologi, gioielli e contanti trafugati da una banda composta da almeno tre malviventi entrati in azione domenica. Sul colpo indagano i carabinieri di Salò

L'attaccante della Cremonese Jamie Vardy nel mirino dei ladri. La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi. Almeno tre persone, approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester arrivata in Italia la scorsa estate e della sua famiglia, domenica hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti.

Un bottino da 100mila euro

Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100mila euro.  Sul colpo indagano ora i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti del bomber 38enne, della moglie e dei figli e sapeva che avrebbe trovato la casa incustodita. 

