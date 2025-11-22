F1 Las Vegas, Norris in pole. Leclerc nono e Hamilton ultimo

Il pilota britannico leader del mondiale ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sul Las Vegas Street Circuit su asfalto bagnato. Terz'ultimo appuntamento con la stagione 2025. La gara domani alle 5
Il leader della classifica Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gran premio di Formula 1 di Las Vegas. Indietro le Ferrari, con Charles Leclerc in nona posizione e Lewis Hamilton ultimo.
Il leader del campionato mondiale ha preceduto il quattro volte campione del mondo olandese Max Verstappen (Red Bull) e lo spagnolo Carlos Sainz (Williams). Il compagno di squadra australiano di Norris, Oscar Piastri (McLaren), partirà in quinta posizione.