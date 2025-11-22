Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1 Las Vegas, Norris in pole. Leclerc nono e Hamilton ultimo

Sport

Il pilota britannico leader del mondiale ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sul Las Vegas Street Circuit su asfalto bagnato. Terz'ultimo appuntamento con la stagione 2025. La gara domani alle 5

ascolta articolo

Il leader della classifica Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gran premio di Formula 1 di Las Vegas. Indietro le Ferrari, con Charles Leclerc in nona posizione e Lewis Hamilton ultimo.

 

Il pilota britannico ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sul Las Vegas Street Circuit.

Il leader del campionato mondiale ha preceduto il quattro volte campione del mondo olandese Max Verstappen (Red Bull) e lo spagnolo Carlos Sainz (Williams). Il compagno di squadra australiano di Norris, Oscar Piastri (McLaren), partirà in quinta posizione.

Sport: Ultime notizie

F1 Las Vegas, Norris in pole. Leclerc nono e Hamilton ultimo

Sport

Il pilota britannico leader del mondiale ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sul...

Coppa Davis, l'Italia batte il Belgio e vola in finale

Sport

A Bologna la squadra di Volandri centra la terza finale consecutiva nella competizione....

Nuova maglia di Macron per la Nazionale di Rugby in "Rosso Garibaldi"

Sport

Il nuovo Third Kit farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla...

Champions, Europa e Conference League in esclusiva su Sky fino al 2031

Sport

Sky Italia consolida il suo ruolo di main partner UEFA assicurandosi, per il quadriennio...

Falso in bilancio, presidente Napoli De Laurentiis rinviato a giudizio

Sport

L'indagine riguarda le presunte irregolarità nei bilanci del club azzurro per le annate 2019,...

Sport: I più letti